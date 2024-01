KDH chce predĺžiť príspevok na opateru na pol roka po úmrtí ŤZP osoby

Bratislava 29. januára (TASR) - Príspevok na opatrovanie by mohli ľudia, ktorí sa starajú o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), dostávať ešte šesť mesiacov po úmrtí opatrovanej osoby. Podmienkou však je, že musia byť zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili poslankyne za KDH Martina Holečková a Andrea Turčanová.



"Cieľom predloženej novely zákona je umožniť poberanie peňažného príspevku na opatrovanie po úmrtí opatrovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím po dobu šiestich mesiacov u osôb zaradených do evidencie uchádzačov o zamestnanie," uviedli predkladateľky v dôvodovej správe. U osôb, ktoré nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, navrhujú poslankyne ponechať poskytovanie príspevku v súčasnej dĺžke.



V súčasnosti dostane osoba starajúca sa o človeka z ťažkým zdravotným postihnutím príspevok na opatrovanie za celý kalendárny mesiac, v ktorom opatrovaná osoba zomrela a za nasledujúci kalendárny mesiac. "Súčasná dĺžka zhruba jedného mesiaca sa javí ako nedostatočná, a preto sa navrhuje jej predĺženie na šesť kalendárnych mesiacov," uviedli v návrhu predkladateľky.



Pripomenuli tiež, že poberateľ peňažného príspevku nie je z titulu opatrovania poistený v nezamestnanosti, preto po skončení opatrovanie nemá nárok na dávku v nezamestnanosti. Rovnako nie je ani povinne nemocensky poistený.



Návrh zákona bude mať nepriaznivý dosah na verejné financie. Ten sa však podľa predkladateliek nedá vopred vyčísliť, pretože nie je možné predpokladať, koľko osôb reálne túto možnosť využije.



Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. januára 2025.