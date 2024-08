Bratislava 5. augusta (TASR) - Opozičné KDH dofinancovanie výziev eurofondov v agrorezorte víta, ale pripomína, že Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) mala pozastavenú akreditáciu v dôsledku kauzy Dobytkár. Uviedol to podpredseda KDH Marián Čaučík v reakcii na pondelkovú tlačovú besedu agroministra Richarda Takáča (Smer-SD) o čerpaní eurofondov pre poľnohospodárov a potravinárov.



"Minister Takáč dnes ohlásil otvorenie ďalších výziev na dočerpanie eurofondov pre poľnohospodárov a potravinárov. KDH túto iniciatívu víta, no je potrebné dodať, že pán minister notoricky hovorí o zlom nastavení čerpania financií za predchádzajúcich vlád. Chcem mu však pripomenúť, že PPA mala v rokoch 2021 a 2022 dočasne pozastavenú akreditáciu v dôsledku kauzy Dobytkár, čo bola kauza vlády Smeru a SNS," spresnil Čaučík.



Zálohové platby vo výške 50 % považuje Čaučík za dobrú vec, no v súčasnom nastavení PPA sa obáva toho, aby ich PPA vedela technicky vyčerpať a akceptovala to Európska komisia. "A v neposlednom rade je dobré, že sa minister snaží dočerpať peniaze z predchádzajúceho programového obdobia. Pomaly však už končí prvý rok nového programovacieho obdobia a doteraz nebola otvorená ešte žiadna výzva. Preto je dôležité prísť so strategickým prístupom, ako budeme čerpať nové eurofondové peniaze pre poľnohospodárov a potravinárov," dodal podpredseda KDH.



Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa rozhodlo dofinancovať staršie projektové výzvy číslo 52 a 65 a vyhlási aj tzv. technickú výzvu, aby zabránilo prepadnutiu eurofondových prostriedkov pre slabé čerpanie v uplynulých rokoch. Informoval o tom v pondelok na tlačovej konferencii Takáč za účasti zástupcov agrosektora. Tento rok treba podľa Takáča vyčerpať na projektových eurofondových výzvach asi 300 miliónov eur, ak sa nevyčerpajú, tak prepadnú.