KDH: Dôkazom zlej konsolidácie je aj zhoršujúca sa nálada investorov
Poslanec hnutia Rastislav Krátky poukázal na aktuálny prieskum medzi členmi Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, ktorých nálada sa za posledné roky výrazne zhoršila.
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Konsolidácia verejných financií, o ktorú sa už niekoľko rokov snaží súčasná vláda, má zlú štruktúru a vytvára pre podnikateľov aj zamestnancov zlý „ekonomický terén“. Prejavuje sa to v stále rastúcom zadlžení štátu, ale aj v zhoršujúcej sa nálade zahraničných investorov. Poukázali na to v utorok v Národnej rade (NR) SR predstavitelia opozičného KDH.
Poslanec hnutia Rastislav Krátky poukázal na aktuálny prieskum medzi členmi Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, ktorých nálada sa za posledné roky výrazne zhoršila. „Treba povedať, že ešte nikdy nedošlo k takémuto zhoršeniu nálad medzi investormi, je to zhoršenie pesimizmu na strane investorov až o 120 %,“ vyhlásil na tlačovej konferencii.
Za vážne označil aj aktuálne údaje o vývoji deficitu a dlhu SR za minulý rok, ktoré v utorok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR a zhodnotila ich Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Podľa Krátkeho sa ukázalo, že deficit je síce medziročne lepší, ale len na papieri. „Deficit síce klesol na 4,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), ale len vďaka odloženým nákupom vojenskej techniky, vďaka mimoriadnej dividende, ktorú zaplatili Slovenské elektrárne a preto, lebo zoškrtali investície, napríklad na železniciach,“ konštatoval opozičný poslanec. Vláda tak podľa neho reálne nekonsoliduje, len si požičiava čas a odkladá výdavky do budúcnosti.
Ukázalo sa tiež, že verejný dlh stále rastie a je najvyšší v histórii SR. Zároveň vznikol trvalý problém na strane príjmov štátu. „Najväčší problém verejných financií je trvalý výpadok daní a odvodov, ktorý dosiahol 0,8 % HDP. To nie je jednorazová chyba, ale systematické zhoršenie schopnosti štátu vyberať dane, alebo takzvaná únava z konsolidácie. Skrátka, konsolidácia má zlú štruktúru, nejedná sa skutočne o ozdravenie verejných financií, jedná sa len o zavádzanie nových daní a zvyšovanie poplatkov,“ vyhlásil Krátky.
Aktuálne čísla podľa predsedu KDH Milana Majerského hovoria jasne, že Slovensko je na gréckej ceste. „Slovensko potrebuje zodpovedných a kompetentných hospodárov, ktorí budú vedieť spravovať krajinu. Vidíme, že táto vládna koalícia to nedáva a nedokázala to dať ani po 2,5 roku, čo je naozaj fatálne pre bežného občana. Lebo tieto čísla ukázali jasne, že vláda naozaj pri ekonomických riešeniach tejto krajiny zlyhala,“ doplnil.
Ministerstvo financií (MF) SR v reakcii na aktuálne údaje zverejnené ŠÚ SR zdôraznilo, že Slovensko v minulom roku hospodárilo výrazne lepšie, ako pôvodne predpokladal schválený štátny rozpočet. Kým plánovaný deficit bol na úrovni 4,72 % HDP, rok 2025 nakoniec skončil so schodkom 4,45 % HDP. Za týmto zlepšením je podľa rezortu v prvom rade zodpovedný prístup vlády a efektívne manažovanie verejných financií.
