KDH: Hazard vlády s palivom môže prerásť do problémov v ekonomike SR

Bratislava 29. júla (TASR) - Stopnuté dodávky ropy od ruskej spoločnosti Lukoil do bratislavského Slovnaftu sa dali dávno predvídať, a napriek tomu sa na to Slovensko nedokázalo pripraviť. Opozičné KDH reaguje na riziko ohrozenia výroby palív z ruských zdrojov a apeluje na vládu Roberta Fica (Smer-SD), aby prijala také opatrenia, ktoré budú viesť k spracúvaniu neruskej ropy v bratislavskej rafinérii. Inak hrozia problémy v celej slovenskej ekonomike.



"Riziko ohrozenia výroby palív z ruských zdrojov tu máme v dôsledku vojny na Ukrajine už viac ako dva roky. Tak ako sa s diverzifikáciou ropy v Slovnafte nedokázala vyrovnať vláda Eduarda Hegera, s nemenším zľahčovaním v tom pokračuje aj vláda Roberta Fica. Hoci za dnešným vyschnutým ropovodom z Lukoilu stoja v prvom rade spory medzi Ukrajinou a Maďarskom, zodpovednosť za eskalovanie problému nesú aj slovenskí vládni politici," uviedol poslanec a ekonomický expert KDH Jozef Hajko.



KDH upozornilo, že namiesto toho, aby už po dva roky hľadali politici nástroje, ako dotlačiť bratislavskú rafinériu do urýchlenej výmeny technológie schopnej masívne spracúvať popri ruskej aj ľahšiu ropu z iných častí sveta, necitlivo zasahujú do tejto strategickej oblasti náhodnými opatreniami.



"Už v minulosti sme viackrát upozornili, že riešením pre Slovensko nie je naháňanie daní z nadmerných ziskov Slovnaftu či predlžovanie výnimiek zo sankčných pravidiel EÚ zakazujúcim odoberať ruskú ropu tak, ako to robila Hegerova vláda. Žiaľ, to isté robí aj Ficova vláda," vysvetlil Hajko.



Kresťanskí demokrati pripomenuli, že tak ako v roku 2023 vláda Fica aj na tento rok vybavila pre Slovnaft výnimku na odoberanie ruskej ropy. Zároveň ponechala v platnosti zdanenie nadmerného zisku rafinérie.



"Slovnaft tak mal naďalej odoberať lacnú ropu a štátu z jej spracovania platiť časť ziskov. Všetci mali ostať spokojní - až na to, že v prípade zastavenia kohútikov by bol ohrozený záujem slovenských občanov a firiem. Ak sa vláde aj podarí prispieť k obnoveniu dodávok ropy na Slovensko, pôjde iba o dočasné riešenie a vláda tak hazarduje so slovenskou ekonomikou," uzatvoril Hajko.