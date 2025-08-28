< sekcia Ekonomika
KDH: Huliakova novela o hazarde sa vysmieva rodinným hodnotám
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Opozičné KDH je proti návrhu novely o hazarde, ktorú predstavil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý). Zrušením zákazu hazardu počas Vianoc, Veľkého piatka či štátneho sviatku sa táto novela vysmieva rodinným hodnotám. Tieto dni by mali patriť podľa opozičných poslancov z KDH rodine a pokoju, a nie byť otvorené hazardu.
„Hazard je jednou z najväčších skrytých hrozieb pre slovenské rodiny. Hazard má totálne ničivé následky, berie deťom budúcnosť, rodinám peniaze a domovy. Je to fenomén, ktorý rozvracia rodiny, ničí medziľudské vzťahy, spôsobuje zadlženie domácnosti, psychické problémy, niekedy sa končí dokonca tragédiami,“ povedal opozičný poslanec Marián Čaučík (KDH).
Ďalej kritizoval aj návrh zriadiť komoru stávkových spoločností pod vedením štátnej firmy Tipos, pričom za absurdné považuje to, že by si hazardné firmy mohli sami navrhovať legislatívu. KDH preto predloží na najbližšej parlamentnej schôdzi v septembri vlastný návrh, ako zastaviť alebo aspoň „brzdiť“ hazard na Slovensku.
Tento návrh by sa mal týkať podľa ekonomického experta KDH Jozefa Záhumenského zavedenia povinnosti pre prevádzkovateľov zasielať hráčom mesačný výpis z hráčskeho konta s prehľadom vkladov, výhier a čistého rozdielu. Zároveň by mal návrh priniesť aj spravodlivejšie zdanenie hazardu vrátane zavedenia mimoriadneho odvodu, posilnenie právomocí štátu a obcí, ako aj účinnejšiu prevenciu a ochranu rodín pred negatívnymi dôsledkami závislostí. Súčasťou návrhu by mali byť tiež prísnejšie pravidlá pre marketing a reklamu hazardných hier.
Opozičný poslanec Jozef Hajko (KDH) odporučil vláde, aby sa v rámci tretieho konsolidačného balíka pozrela najmä na negatívne externality, ktoré škodia ľuďom na Slovensku. Jednou z nich je práve hazard a zdvihnutie odvodov z internetových kasín a kurzových stránok či zdanenie hracích automatov. Týmito opatreniami by štát mohol získať približne 100 miliónov eur. Rovnako by sa mala vláda zamerať aj na fungovanie Inštitútu pre reguláciu hazardných hier, ktorý nedokáže vyberať pokuty za porušenie zákona, čo podľa neho potvrdila aj správa Najvyššieho kontrolného úradu SR z júla tohto roka. Inštitút by mal preto prejsť podľa Hajka pod kompetenciu Ministerstva financií SR.
