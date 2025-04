KDH je proti skrátenému rokovaniu o zákone o investíciách z 2. piliera

Bratislava 7. apríla (TASR) - Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) je proti skrátenému prerokovaniu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá by mohla umožniť dôchodkovým správcovským spoločnostiam (DSS) využiť majetok z druhého piliera na investovanie do infraštruktúrnych projektov. Počas niekoľkých mesiacov by tak spoločnosti mohli posunúť do financovania vládnych projektov päť percent prostriedkov sporiteľov, čo by predstavovalo 800 až 900 miliónov eur.



„Ak by to vláda myslela s investíciami vážne a zodpovedne, dokázala by čerpať eurofondy, čo však nedokáže. Rovnako by mala v časoch tvrdej konsolidácie šetriť na sebe a nie na obyvateľoch a podnikateľoch. V KDH sme však zásadne proti skrátenému legislatívnemu konaniu, ktorým si chce vláda narýchlo a bez riadnej odbornej diskusie schváliť novelu zákona o stavebnom dôchodkovom sporení,“ uviedlo KDH.



Opozičný poslanec z KDH Jozef Hajko spresnil, že jednou z možností, prečo chce vláda obísť riadny legislatívny proces, je zachovanie dobrého mena v očiach finančných trhov, na ktoré je pri ďalšom zadlžovaní odkázaná. „V nasledujúcich týždňoch sa očakáva prehodnotenie ratingu Slovenska najvýznamnejšou svetovou agentúrou Standard & Poor's. Ak by jej hodnotenie kleslo o jeden či dva stupne, čo sa nedá vylúčiť, vládny dlh by to predražilo do nebezpečných úrovní a Slovensko tak budú čakať ešte tvrdšie konsolidačné opatrenia. Preto musí vláda zubami-nechtami ukázať nejakú schopnosť získať prostriedky na investície z domácich zdrojov,“ priblížil.



Použitie peňazí od sporiteľov v druhom pilieri dôchodkového sporenia bude síce limitované a dobrovoľné, ale pre štát to podľa neho nebude znamenať výhru. Ak sa budú DSS na vládnych projektoch podieľať, tak podľa predsedu Asociácie dôchodkových správcovských spoločností Miroslava Kotova budú zároveň žiadať aj vyššie výnosy, ako v súčasnosti štát ponúka pri iných dlhopisoch.



„Znamená to, že vláda si bude musieť od sporiteľov požičiavať drahšie, ako to je bežné. A tieto predražené pôžičky raz budú musieť splácať všetci daňovníci, teda aj tí, ktorí so sporením na dôchodok nebudú mať nič spoločné,“ uzavrelo KDH.