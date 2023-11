KDH k 13. dôchodkom vyzvala vládu, aby bola pomoc adresnejšia

Bratislava 22. novembra (TASR) - Mnohí seniori na Slovensku žijú na pokraji prežitia. Chudoba však ohrozuje aj rodiny, domácnosti alebo osoby, ktoré sa starajú o zdravotne znevýhodnených. Vláda by preto v budúcnosti mala pripravovať adresnejšiu pomoc. Uviedla to strana KDH v reakcii na schválený vládny návrh novely zákona o 13. dôchodku, podľa ktorého seniori dostanú mimoriadny príspevok 300 eur namiesto 150 eur.



"Chudoba ohrozuje aj množstvo rodín, jednorodičovských domácností či osoby starajúce sa o zdravotne znevýhodnených. Preto sme pripravili alternatívny návrh k 13. dôchodku vlády tak, aby bol čo najadresnejší. Dôchodcovia s vyššími dôchodkami by dostali minimálny 13. dôchodok a tí s nízkymi dôchodkami by dostali vyšší 13. dôchodok," uviedla hovorkyňa KDH Lenka Halamová.



Ušetrené prostriedky adresnejšou pomocou by tak KDH využilo na pomoc ostatným skupinám na hranici chudoby, ako sú napríklad rodiny s deťmi či jednorodičovské domácnosti. Vládna koalícia však návrh KDH nepodporila. O vládnej novele zákona o 13. dôchodku rokovali poslanci Národnej rady (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní.



Za návrh hlasovalo 96 zo 137 prítomných zákonodarcov. Proti boli šiesti, 33 sa hlasovania zdržali a 2 nehlasovali. Z klubu KDH hlasovali za Igor Janckulík, Branislav Škripek, Milan Majerský, Martin Šmilňák, František Mikloško a Ján Horecký.



"Vzhľadom na to, že vládna koalícia náš návrh nepodporila, rozhodli sme sa na dôchodcov nevykašľať a v rámci solidarity podporiť pomoc pre nich, no vyzývame vládu, aby v budúcnosti uprednostňovala adresné riešenia pred plošnými," dodalo KDH.



Mimoriadny príspevok, ktorý bude vyplatený v priebehu decembra, mal byť podľa pôvodne predloženého návrhu v sume 150 eur. Poslanci však schválili pozmeňujúci návrh sociálneho výboru na jeho zvýšenie na dvojnásobok. Opatrenie by malo vyjsť rozpočet približne na 440 miliónov eur. Novela bude účinná dňom jej vyhlásenia.