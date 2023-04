KDH: Kľúčom k nižšej cene potravín je zvýšiť reťazcom konkurenciu

Bratislava 24. apríla (TASR) – Vláda SR nevyužíva dostatočne svoje možnosti v boji proti inflácii u potravín. Kľúčom na dosiahnutie prijateľných cien potravín je konkurencia predajní a obmedzenie dominancie veľkých obchodných reťazcov. Uviedla to hovorkyňa mimoparlamentného KDH Lenka Halamová.



Kresťanskí demokrati preto budú presadzovať, aby štátna pošta mohla fungovať pod jednou strechou s obchodnými prevádzkami. To by riešilo podľa nich problém viac ako 100 slovenských obcí, ktoré v súčasnosti nemajú predajňu potravín.



"V Rakúsku či Nemecku je bežné, že v menších obciach nájdete pod jednou strechou poštu s predajňou potravín. Na Slovensku je to hudba budúcnosti, hoci pre obyvateľov viac ako stovky dedín by to bola príležitosť, ako si nakúpiť doma a necestovať za potravinami do mestských hypermarketov," vysvetlil svoj návrh ekonomický expert KDH Jozef Hajko.



Podľa neho mohla vláda dávno presadiť, aby štátna pošta fungovala v menších dedinách pod jednou strechou s obchodnými prevádzkami a prípadne poskytovala aj ďalšie služby v telekomunikáciách či poisťovníctve. "Starostovia viac ako stovky slovenských obcí, ktoré nemajú predajňu potravín, by takéto služby privítali a radi by poskytli takýmto službám výhodné podmienky," doplnil Hajko.



KDH bude presadzovať zvýšenie konkurencie voči veľkým reťazcom a podľa neho musia šancu na prežitie dostať aj malé prevádzky. "Kľúčom na dosiahnutie prijateľných cien potravín je konkurencia predajní a obmedzenie dominancie veľkých obchodných reťazcov. S dostupnosťou lokálnych predajní sa zvýši kvalita života obyvateľov odľahlejších lokalít, hlavne tých, čo majú najhlbšie do vrecka," dodal Hajko.