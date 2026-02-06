< sekcia Ekonomika
KDH: Koniec výroby v cukrovare je varovaním pre potravinovú bezpečnosť
KDH považuje za neprijateľné, aby sa celé regióny stávali obetnými baránkami ekonomických rozhodnutí bez toho, aby štát ponúkol reálne riešenia pre zamestnancov a samosprávy.
Bratislava 6. februára (TASR) - Opozičné KDH považuje rozhodnutie o ukončení výroby v cukrovare v Trenčianskej Teplej spojené s prepúšťaním zamestnancov za vážny signál zlyhávania štátu v ochrane strategických odvetví potravinárstva. Ide o krok, ktorý má dlhodobé dôsledky pre potravinovú sebestačnosť, regionálnu zamestnanosť aj bezpečnosť dodávok potravín. Uviedlo to komunikačné oddelenie KDH. Slovensko sa týmto rozhodnutím podľa hnutia dostáva do situácie, keď má už len jeden funkčný cukrovar, čo výrazne zvyšuje zraniteľnosť SR.
„Potravinová bezpečnosť nie je ideologická téma, ale otázka zodpovednosti štátu. Krajina, ktorá si nedokáže zabezpečiť základné potraviny z vlastných zdrojov, je v krízových situáciách slabšia,“ upozornil podpredseda KDH Viliam Karas. Ukončenie činnosti cukrovaru neznamená podľa KDH len stratu výroby, ale aj stratu stabilných pracovných miest, ohrozenie dodávateľských reťazcov v regióne a negatívny dosah na miestne služby a obce.
KDH považuje za neprijateľné, aby sa celé regióny stávali obetnými baránkami ekonomických rozhodnutí bez toho, aby štát ponúkol reálne riešenia pre zamestnancov a samosprávy. Sociálne dôsledky takýchto krokov sa neprejavujú okamžite, ale dlhodobo oslabujú regióny a prehlbujú rozdiely medzi centrom a vidiekom.
Hnutie zároveň upozorňuje na rastúce riziká spojené so zvyšujúcim sa dovozom cukru z tretích krajín a hlavne z krajín Mercosur. „Otvorenie trhu bez primeranej ochrany domácich výrobcov vedie k likvidácii výrobných kapacít, nie ku zdravému konkurenčnému prostrediu,“ dodal Karas.
KDH vyzýva vládu SR, aby jasne pomenovala cukrovarníctvo ako strategické odvetvie, aktívne chránila domácu produkciu potravín a prestala sa spoliehať na to, že dovoz automaticky vyrieši otázku dostupnosti potravín. Sebestačnosť nie je návratom do minulosti, je to rozumná poistka do budúcnosti. Vláda nech nezhoršuje, ale naopak, zlepšuje podmienky na podnikanie a zamestnávanie.
Predseda predstavenstva spoločnosti Považský cukor Michal Abelovič vo štvrtok (5. 2.) na brífingu informoval, že z cukrovaru v Trenčianskej Teplej prepustia v súvislosti s ukončením výroby cukru a spracovania cukrovej repy viac ako 90 zamestnancov. Niektorí z nich neprídu do práce už ani v piatok 6. februára.
