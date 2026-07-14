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KDH: Konsolidácia zlyhala, verejné financie sú v horšom stave
Podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Rastislava Krátkeho (KDH) vláda od občanov a podnikateľov vyberie počas štyroch rokov približne 18 miliárd eur navyše, no sľubovaný výsledok sa nedostavil.
Autor TASR
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Bratislava 14. júla (TASR) - Vládna konsolidácia verejných financií sa ukazuje ako úplné zlyhanie. Ľudia zaplatia 18 miliárd eur navyše, no verejné financie sú v horšom stave. Uviedlo to opozičné KDH v reakcii na pondelkovú (13. 7.) aktualizovanú strednodobú fiškálnu prognózu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktorá očakáva, že bez dodatočných opatrení deficit od roku 2027 presiahne 5 % HDP a do roku 2029 dosiahne 5,7 % HDP (9,3 miliardy eur). Prognóza vychádza z aktuálnej legislatívy a scenára bez ďalších opatrení.
Podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Rastislava Krátkeho (KDH) vláda od občanov a podnikateľov vyberie počas štyroch rokov približne 18 miliárd eur navyše, no sľubovaný výsledok sa nedostavil.
„Sme svedkami zmarenej konsolidácie verejných financií. Vláda vytiahla z peňaženiek ľudí a firiem miliardy eur navyše prostredníctvom vyššej DPH, daní, odvodov a poplatkov. Za štyri roky ich táto politika bude stáť približne 18 miliárd eur. Ak by tieto peniaze priniesli ozdravenie verejných financií, bola by to síce bolestivá, ale zmysluplná konsolidácia. Nestalo sa však nič z toho,“ uviedol Krátky.
Ľudia podľa neho platia viac, ekonomika je viac zaťažená a verejné financie zostávajú v rovnako v zlom, ak nie horšom stave. „Keďže očakávania ministerstva (financií, pozn. TASR) o lepšom deficite nezodpovedajú tomu, čo konsolidácia prináša, znamená to, že sa mu dlh vymkol spod kontroly. Buď ho bude chcieť skrotiť cez štvrtú konsolidáciu, alebo deficity budú zásadne vyššie, po čom môže nasledovať zhoršenie ratingov,“ podčiarkol poslanec.
Expert na verejnú správu Martin Štuk upozornil, že vláda namiesto priznania neúspechu mení rétoriku a snaží sa presvedčiť verejnosť, že rastúci dlh a vysoké deficity sú normálne.
„Vláda nedokázala splniť základný cieľ konsolidácie - zlepšiť stav verejných financií. Namiesto toho dnes zľahčuje rastúci dlh a vysoké deficity, akoby už na nich nezáležalo. Takýto stav by bolo možné pochopiť iba vtedy, keby vláda občanom nezvyšovala dane, odvody a poplatky. Ak však ľuďom zoberie miliardy eur navyše, má povinnosť doručiť výsledok. Ten neexistuje. Zostali len vyššie dane, vyšší dlh a sklamané očakávania,“ dodal Štuk.
Podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Rastislava Krátkeho (KDH) vláda od občanov a podnikateľov vyberie počas štyroch rokov približne 18 miliárd eur navyše, no sľubovaný výsledok sa nedostavil.
„Sme svedkami zmarenej konsolidácie verejných financií. Vláda vytiahla z peňaženiek ľudí a firiem miliardy eur navyše prostredníctvom vyššej DPH, daní, odvodov a poplatkov. Za štyri roky ich táto politika bude stáť približne 18 miliárd eur. Ak by tieto peniaze priniesli ozdravenie verejných financií, bola by to síce bolestivá, ale zmysluplná konsolidácia. Nestalo sa však nič z toho,“ uviedol Krátky.
Ľudia podľa neho platia viac, ekonomika je viac zaťažená a verejné financie zostávajú v rovnako v zlom, ak nie horšom stave. „Keďže očakávania ministerstva (financií, pozn. TASR) o lepšom deficite nezodpovedajú tomu, čo konsolidácia prináša, znamená to, že sa mu dlh vymkol spod kontroly. Buď ho bude chcieť skrotiť cez štvrtú konsolidáciu, alebo deficity budú zásadne vyššie, po čom môže nasledovať zhoršenie ratingov,“ podčiarkol poslanec.
Expert na verejnú správu Martin Štuk upozornil, že vláda namiesto priznania neúspechu mení rétoriku a snaží sa presvedčiť verejnosť, že rastúci dlh a vysoké deficity sú normálne.
„Vláda nedokázala splniť základný cieľ konsolidácie - zlepšiť stav verejných financií. Namiesto toho dnes zľahčuje rastúci dlh a vysoké deficity, akoby už na nich nezáležalo. Takýto stav by bolo možné pochopiť iba vtedy, keby vláda občanom nezvyšovala dane, odvody a poplatky. Ak však ľuďom zoberie miliardy eur navyše, má povinnosť doručiť výsledok. Ten neexistuje. Zostali len vyššie dane, vyšší dlh a sklamané očakávania,“ dodal Štuk.