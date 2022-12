KDH kritizuje ďalšie prevádzkovanie mýta na Slovensku SkyTollom

Bratislava 12. decembra (TASR) - Nechať v rukách prevádzku mýta za 63 miliónov eur naďalej firme SkyToll je neprijateľné a nehorázne. Za doterajších 13 rokov bola tejto spoločnosti vyplatená viac ako miliarda eur. Za takú sumu by mala prevádzkovať mýto na Slovensku ešte ďalších 20 rokov za symbolické 1 euro. Tvrdí to mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).



Podľa podpredsedu KDH Igora Janckulíka sa mali politici v marci 2020 po nástupe do vlády všemožne usilovať a rokovať s firmou SkyToll o tom, aby prešiel všetok majetok vrátane hardvéru a softvéru do majetku štátu. "Zároveň mala Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a ministerstvo dopravy intenzívne realizovať novú súťaž na prevádzku mýta s tým, že tento majetok by bol jednotlivým uchádzačom ponúknutý na ďalšiu prevádzku," dodal.



KDH podotklo, že už od roku 2009 počas vlád Smeru-SD kritizovalo spôsob obstarávania, priebeh súťaže, ale hlavne výslednú cenu elektronického výberu mýta a ďalšie jeho dodatky a zvýšenia. "Od začiatku prevádzky SkyTollu na Slovensku argumentovali predstavitelia Smeru, že je to PPP projekt, ktorý prejde po 13 rokoch prevádzky do vlastníctva štátu. Preto razantne odmietame predlžovanie prevádzky elektronického výberu mýta s firmou SkyToll," zdôraznil Janckulík.



Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) prednedávnom skonštatoval, že nové mýto sa ešte nepodarilo obstarať a je nutné zabezpečiť výber mýta. Preto podľa jeho slov musí pokračovať so SkyTollom na nevyhnutnú dobu, ale za významne lepších podmienok ako doteraz. Poukázal na to, že podstatné nie je, ako sa spoločnosť volá, ale to, že značne klesá nákladovosť mýta. Vyčíslil, že v roku 2020 bola na úrovni 50 %, následne klesla na 38 % a v budúcom roku by mohla klesnúť pod 20 %.



NDS v piatok (9. 12.) ohlásila dohodu so súčasným poskytovateľom mýtnych služieb SkyToll. Pri rovnakom zachovaní služieb by mal v roku 2023 stáť mýtny systém 63 miliónov eur, úspora teda bude 40 miliónov eur. Doležal predpokladá, že táto suma ešte pôjde dolu.