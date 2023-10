KDH kritizuje návrh vlády na ozdravenie verejných financií

Bratislava 4. októbra (TASR) - Strana KDH kritizuje návrh na ozdravenie verejných financií so stovkou rôznych opatrení v celkovom objeme takmer 10 miliárd eur z dielne vlády odborníkov. Je to podľa KDH pomôcka pre novú vládu, ale nepripraví Slovensko na nasledujúce obdobie. SR tak vláda stavia do rizika, že budúci rok začne hospodáriť v rozpočtovom provizóriu. Informovala o tom hovorkyňa KDH Lenka Halamová.



"Toto nie je zodpovedný prístup, ale zbavovanie sa zodpovednosti zo strany úradníckej vlády a hazardovanie s osudom republiky. Oceňujeme, že vládni analytici vypracovali mozaiku úsporných opatrení, ale nevieme nič o tom, ako by sa podľa úradujúceho kabinetu malo postupovať v riadení štátu v roku 2024," uviedlo KDH s tým, že v materiáli sa nehovorí nič o naštartovaní ekonomiky a nové dane ju skôr budú brzdiť.



KDH sa tiež vyjadrilo, že v návrhu na tlmenie výdavkov sa nenachádza riešenie, ako poskytovať adresne energetickú pomoc. Zároveň návrh neobsahuje podľa KDH informácie, ako riešiť hroziace deficitné hospodárenie samospráv. KDH vyzvalo vládu, aby predstavila štátny rozpočet na rok 2024, pretože je to jej povinnosť.



"Budúca vláda tento dokument síce nemusí prijať, bude však pre ňu určitým záväzkom a úvodným východiskom, keď sa ho rozhodne zmeniť. Dôležitosť dokumentu vzrastie, ak ostane vláda Ľudovíta Ódora v úrade aj nasledujúcich niekoľko mesiacov, aby sa ona sama mala o čo oprieť," dodalo KDH.



Po stredajšom rokovaní vlády premiér Ódor v súvislosti s predstaveným materiálom, ktorý obsahuje návrh takmer 100 opatrení v objeme 7 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo necelých 10 miliárd eur, uviedol, že dočasná vláda odborníkov by nemusela pripravovať dlhodobú konsolidáciu verejných financií. Chce však uľahčiť prácu budúcemu ministrovi financií aj premiérovi, aby mali na výber viaceré možnosti ich ozdravenia.



V dokumente nejde podľa premiéra o návrhy, ktoré by limitovali budúcu vládu pri príprave ich vlastného rozpočtu. Potrebuje však konsolidovať verejné financie v nasledujúcich štyroch rokoch na úrovni minimálne 3 %, optimálne 5 % HDP.