< sekcia Ekonomika
KDH kritizuje navrhovanú podobu reformy sociálnych služieb
Opozičné KDH preto vyzýva vládu, aby reformu buď zásadne upravila, alebo ju v súčasnej podobne neschválila.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Navrhovaná reforma financovania sociálnych služieb nie je dobre pripravená, má viaceré nedostatky a riziká. Opozičné KDH preto vyzýva vládu, aby reformu buď zásadne upravila, alebo ju v súčasnej podobne neschválila. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR s kritikou hnutia nesúhlasí. KDH sa podľa rezortu „profesionálne znemožnilo“ a postavilo proti odkázaným ľuďom.
„Chcela by som vysloviť apel KDH na pána ministra a na vládu SR, aby bez zapracovania zásadných odborných pripomienok k reforme sociálnych služieb reformu v tejto podobe neschválili. Pretože odkázaní prídu o služby, rodiny o pomoc a poskytovatelia o istotu, a to sa nesmie stať,“ vyhlásila v pondelok na tlačovej konferencii poslankyňa Národnej rady (NR) SR Andrea Turčanová (KDH).
Výsledkom reformy v súčasnej podobne podľa nej bude, že budú zanikať ambulantné opatrovateľské služby, vznikne tlak na rodiny a následne tlak na umiestnenie opatrovaných osôb do dlhodobého pobytového zariadenia. „Čo sme chceli dokázať? Že (opatrovaný) ostane doma. Výsledok bude, že nám služby zaniknú a bude enormný nárok na zariadenia pobytového charakteru,“ predpokladá Turčanová. Poukázala tiež na to, že pôvodnou ambíciou bolo vyčleniť na reformu jednu miliardu eur, pričom aj minimalistický variant počítal s 580 miliónmi eur. Skutočnosť je pritom iba 300 miliónov eur.
Viaceré výhrady KDH k pripravovanej reforme priblížila europoslankyňa Miriam Lexmann. Prvou je podľa nej dlhé odkladanie reformy, na ktorú hnutie vyzýva súčasnú vládu už dva roky. Nakoniec sa však „šije horúcou ihlou“, medzirezortné pripomienkové konanie bolo krátke a zodpovedné odborné organizácie nedostali dostatočný priestor sa k nej vyjadriť.
„Po druhé, obchádzanie riadnych postupov. Zdá sa nám, že táto reforma pôjde do NR SR opäť skráteným legislatívnym konaním. Nerozumieme tomu preto, lebo dva roky sa o nej hovorí, že sa pripravuje,“ pripomenula Lexmann. V tejto súvislosti sa spýtala, či sa vláda bojí diskusie a prípadných pripomienok k reforme a jej nedostatkom.
Zároveň je podľa europoslankyne novela v navrhovanej podobe v priamom rozpore s niektorými cieľmi Plánu obnovy. „Po prvé, plán obnovy mal zabezpečiť prístup ku kvalitnej a cenovo dostupnej dlhodobej starostlivosti. Naopak, najviac odkázaní klienti budú mať na základe tohto návrhu, ktorý dnes poznáme, o stovky eur menej. Po druhé, v pláne obnovy sme sa zaviazali podporiť domáce a komunitné služby. Naopak, novelou navrhovaný systém môže znamenať koniec mnohým komunitným službám, a to práve preto, že zo svojho osobného rozpočtu si rodiny a odkázaní nebudú môcť dovoliť dnešnú starostlivosť,“ zhodnotila. Dôsledkom tak bude, že sa budú musieť odkázaní umiestniť do inštitucionálneho zariadenia, čomu mala reforma práve predchádzať.
„KDH sa svojim dnešným vystúpením k reforme financovania sociálnych služieb profesionálne znemožnilo a postavilo proti odkázaným ľuďom. Ako je už známe, reforma bola po širokom sociálnom dialógu pozitívne prijatá drvivou väčšinou partnerov v oblasti poskytovania sociálnych služieb a dnes ju odsúhlasila aj tripartita,“ zdôraznila v reakcii hovorkyňa MPSVR Karolína Ducká.
Práve kvôli vytvoreniu dostatočného priestoru a vydiskutovaniu si všetkých pripomienok sa podľa nej návrh napokon schvaľuje až na poslednej tohtoročnej schôdzi parlamentu, pričom rezort to dopredu avizoval.
„Nekompetentnosť vyjadrení predstaviteľov KDH k tejto reforme pravdepodobne pramení z faktu, že sa jej predstavitelia v určitom okamihu prestali zúčastňovať na rokovaniach pracovnej skupiny k tejto reforme, do ktorej minister pozval aj zástupcov opozície,“ pripomenula Ducká.
Reforma podľa nej prináša zásadný posun v starostlivosti o odkázaných ľudí s dôrazom na domáce opatrovanie a zároveň zlepší podmienky pre pracovníkov v sociálnych službách. „V neposlednom rade jej schválením naplníme jeden z významných míľnikov Plánu obnovy,“ doplnila hovorkyňa.
„Chcela by som vysloviť apel KDH na pána ministra a na vládu SR, aby bez zapracovania zásadných odborných pripomienok k reforme sociálnych služieb reformu v tejto podobe neschválili. Pretože odkázaní prídu o služby, rodiny o pomoc a poskytovatelia o istotu, a to sa nesmie stať,“ vyhlásila v pondelok na tlačovej konferencii poslankyňa Národnej rady (NR) SR Andrea Turčanová (KDH).
Výsledkom reformy v súčasnej podobne podľa nej bude, že budú zanikať ambulantné opatrovateľské služby, vznikne tlak na rodiny a následne tlak na umiestnenie opatrovaných osôb do dlhodobého pobytového zariadenia. „Čo sme chceli dokázať? Že (opatrovaný) ostane doma. Výsledok bude, že nám služby zaniknú a bude enormný nárok na zariadenia pobytového charakteru,“ predpokladá Turčanová. Poukázala tiež na to, že pôvodnou ambíciou bolo vyčleniť na reformu jednu miliardu eur, pričom aj minimalistický variant počítal s 580 miliónmi eur. Skutočnosť je pritom iba 300 miliónov eur.
Viaceré výhrady KDH k pripravovanej reforme priblížila europoslankyňa Miriam Lexmann. Prvou je podľa nej dlhé odkladanie reformy, na ktorú hnutie vyzýva súčasnú vládu už dva roky. Nakoniec sa však „šije horúcou ihlou“, medzirezortné pripomienkové konanie bolo krátke a zodpovedné odborné organizácie nedostali dostatočný priestor sa k nej vyjadriť.
„Po druhé, obchádzanie riadnych postupov. Zdá sa nám, že táto reforma pôjde do NR SR opäť skráteným legislatívnym konaním. Nerozumieme tomu preto, lebo dva roky sa o nej hovorí, že sa pripravuje,“ pripomenula Lexmann. V tejto súvislosti sa spýtala, či sa vláda bojí diskusie a prípadných pripomienok k reforme a jej nedostatkom.
Zároveň je podľa europoslankyne novela v navrhovanej podobe v priamom rozpore s niektorými cieľmi Plánu obnovy. „Po prvé, plán obnovy mal zabezpečiť prístup ku kvalitnej a cenovo dostupnej dlhodobej starostlivosti. Naopak, najviac odkázaní klienti budú mať na základe tohto návrhu, ktorý dnes poznáme, o stovky eur menej. Po druhé, v pláne obnovy sme sa zaviazali podporiť domáce a komunitné služby. Naopak, novelou navrhovaný systém môže znamenať koniec mnohým komunitným službám, a to práve preto, že zo svojho osobného rozpočtu si rodiny a odkázaní nebudú môcť dovoliť dnešnú starostlivosť,“ zhodnotila. Dôsledkom tak bude, že sa budú musieť odkázaní umiestniť do inštitucionálneho zariadenia, čomu mala reforma práve predchádzať.
„KDH sa svojim dnešným vystúpením k reforme financovania sociálnych služieb profesionálne znemožnilo a postavilo proti odkázaným ľuďom. Ako je už známe, reforma bola po širokom sociálnom dialógu pozitívne prijatá drvivou väčšinou partnerov v oblasti poskytovania sociálnych služieb a dnes ju odsúhlasila aj tripartita,“ zdôraznila v reakcii hovorkyňa MPSVR Karolína Ducká.
Práve kvôli vytvoreniu dostatočného priestoru a vydiskutovaniu si všetkých pripomienok sa podľa nej návrh napokon schvaľuje až na poslednej tohtoročnej schôdzi parlamentu, pričom rezort to dopredu avizoval.
„Nekompetentnosť vyjadrení predstaviteľov KDH k tejto reforme pravdepodobne pramení z faktu, že sa jej predstavitelia v určitom okamihu prestali zúčastňovať na rokovaniach pracovnej skupiny k tejto reforme, do ktorej minister pozval aj zástupcov opozície,“ pripomenula Ducká.
Reforma podľa nej prináša zásadný posun v starostlivosti o odkázaných ľudí s dôrazom na domáce opatrovanie a zároveň zlepší podmienky pre pracovníkov v sociálnych službách. „V neposlednom rade jej schválením naplníme jeden z významných míľnikov Plánu obnovy,“ doplnila hovorkyňa.