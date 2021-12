KDH kritizuje navrhovanú úpravu cien na pošte

Bratislava 13. decembra (TASR) - Mimoparlamentné KDH kritizuje navrhovanú úpravu cien služieb Slovenskej pošty. Vyzýva ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina), aby to prehodnotil. Tvrdí, že na to doplatia najmä seniori.



Hnutie poukázalo na to, že ceny sa majú zvyšovať v období, keď sa rušia pobočky pošty. Označuje to za nepochopenie úlohy pošty a necitlivý krok voči seniorom, pričom pripomenulo aj zastavenie sobotného doručovania dennej tlače.



"Pokiaľ by jedinou úlohou pošty bolo zarábať, rozhodnutie sa dá pochopiť. Ale plnohodnotné fungovanie pošty je strategické z bezpečnostného hľadiska, keď pošta ako kritická infraštruktúra musí zabezpečiť informovanie obyvateľstva v každom čase. Priame ohrozovanie tejto úlohy v dobe pandémie je nepochopiteľné," upozornil podpredseda KDH Igor Janckulík.



Namiesto riešenia problémov pošty sa podľa neho volí cesta rezignácie, že na Slovensku "nie je možné zabezpečiť profesionálnu a stopercentnú poštovú obslužnosť občanov". "Ministra dopravy vyzývame, aby tak, ako podporuje iné inštitúcie spadajúce pod jeho rezort, podporil aj Slovenskú poštu a nehádzal ju cez palubu," apeloval Janckulík. Sťažovanie a zdražovanie dostupnosti služieb môže mať podľa neho vážne negatívne následky.



Ceny v oblasti poskytovania univerzálnej služby vo vnútroštátnom a v medzinárodnom poštovom styku a v oblasti poštového platobného styku by sa mohli zvyšovať. Vyplýva to z predbežnej informácie o návrhu opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ÚREKPS). Slovenská pošta pre TASR uviedla, že sa tým majú zreálniť tarify regulovaných služieb voči predpokladaným nákladom spojeným s ich poskytovaním.



Pošta navrhuje zvýšenie cien s predpokladom od 1. januára 2022 vo vnútroštátnom poštovom styku vrátane poštového platobného styku na úrovni 24 % a v medzinárodnom poštovom styku na úrovni 13 %. Konečné slovo pri výške úpravy poštových taríf však bude mať ÚREKPS.