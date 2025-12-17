< sekcia Ekonomika
KDH kritizuje vplyv konsolidačných opatrení na strednú triedu
Stredná trieda čelí podľa podpredsedu hnutia Viliama Karasa rastúcim obavám z nárastu životných nákladov, cien bývania a z celkovej ekonomickej neistoty.
Autor TASR
Bratislava 17. decembra (TASR) - Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) upozorňuje na zhoršujúcu sa situáciu strednej triedy na Slovensku a navrhuje sériu daňových, odvodových a pracovnoprávnych opatrení, ktoré by mali zlepšiť jej ekonomické postavenie. Uviedli to v stredu na tlačovej konferencii predstavitelia KDH.
Stredná trieda čelí podľa podpredsedu hnutia Viliama Karasa rastúcim obavám z nárastu životných nákladov, cien bývania a z celkovej ekonomickej neistoty. Upozornil, že práve stredná vrstva tvorí základ fungovania spoločnosti a jej oslabovanie môže mať dlhodobé negatívne dôsledky pre krajinu.
„Stredná vrstva na Slovensku nežije v hojnosti, ale v obavách, či v novom roku bude môcť splácať hypotéku, platiť nájom, či bude môcť ísť ešte na rodinnú dovolenku, či zaplatí svojim deťom krúžky, voľnočasové aktivity, a dokonca niektorí budú uvažovať aj o tom, či si budú môcť dovoliť aj obed v práci. Štát v takejto situácii a osobitne premiér a koalícia by nemali riešiť čiastkové záujmy niekoľkých ľudí, ktorí sa boja o svoj osud, ale mali by zásadným spôsobom pristúpiť k riešeniu situácie, v ktorej sa ocitla stredná vrstva spoločnosti,“ uviedol Karas.
Poslanec Národnej rady SR za KDH Jozef Hajko upozornil na rast zdravotných a sociálnych odvodov, zvyšovanie daňového zaťaženia, obmedzenie energodotácií pre časť domácností či nízku dostupnosť bývania. Podľa neho sa náklady konsolidácie verejných financií prenášajú najmä na pracujúcich a mladšie generácie.
„Až 42 % budúcoročného konsolidačného balíka je vo forme daní a odvodov, čo znamená, že jeho hlavné bremeno ponesú pracujúci a stredná vrstva,“ uviedol Hajko.
Hnutie v tejto súvislosti predstavilo vlastné návrhy riešení. Presadzuje zavedenie rovnej dane, zrušenie dane zo straty a transakčnej dane, znižovanie odvodového zaťaženia a zachovanie odvodových stimulov pre začínajúcich podnikateľov. Navrhuje takisto zvýšiť časť príjmu oslobodenú od odvodov pri dohodách, spružniť Zákonník práce so zameraním na skrátené úväzky a zintenzívniť bytovú výstavbu.
Vyššia ekonomická aktivita by podľa KDH viedla aj k vyšším príjmom štátu z daní a odvodov. Hnutie zároveň zdôrazňuje potrebu stabilného a predvídateľného podnikateľského prostredia. Súčasné nastavenie hospodárskej politiky vlády považuje za neudržateľné a presadzuje zásadnú zmenu smerovania krajiny.
