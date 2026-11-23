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KDH má pochybnosti o tendri Slovenskej pošty na Žltý bod
KDH upozornilo na absenciu jasnej stratégie spoločnosti a vážne pochybnosti o transparentnosti celého procesu.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Opozičné KDH v súvislosti s vyhláseným tendrom Slovenskej pošty na samoobslužné kontaktné miesta Žltý bod v hodnote približne 67,5 milióna eur s DPH upozornilo na absenciu jasnej stratégie spoločnosti a vážne pochybnosti o transparentnosti celého procesu. V pondelok poukázalo aj na podľa neho neprimerane krátku lehotu na predkladanie ponúk, ktorá navyše zahŕňa vianočné a novoročné sviatky. Pošta informovala o vyhlásení súťaže 20. novembra s tým, že lehota na predkladanie ponúk je do 8. januára 2027.
„Kto o tomto projekte nevedel vopred, len veľmi ťažko dokáže v priebehu niekoľkých týždňov, navyše počas vianočných sviatkov, pripraviť serióznu a konkurencieschopnú ponuku. Takto nastavené obstarávanie vyvoláva vážne podozrenie, či vôbec existuje záujem o skutočnú hospodársku súťaž,“ uviedol podpredseda KDH a poslanec Národnej rady SR Igor Janckulík.
KDH žiada predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, zverejnenie ekonomických analýz projektu a vysvetlenie jeho súladu s dlhodobou stratégiou Slovenskej pošty. Predseda KDH Milan Majerský vyzval ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), aby okamžite zasiahol a zabezpečil prehodnotenie podmienok tohto obstarávania. „Ak tak neurobí, nebude sa môcť neskôr schovávať za manažment Slovenskej pošty. Za toto obstarávanie bude niesť politickú zodpovednosť aj on,“ uviedol.
Modernizácia poštových služieb podľa Janckulíka nemôže byť zámienkou na to, aby sa za desiatky miliónov eur a na 16 rokov dopredu zazmluvnil projekt bez jasnej stratégie, transparentnej prípravy a preukázanej ekonomickej výhodnosti.
„Najskôr by sme mali vedieť, kam chce Slovenská pošta smerovať a aké služby chce v budúcnosti poskytovať občanom. Pri takomto projekte by sme očakávali otvorené trhové konzultácie, transparentnú diskusiu s potenciálnymi dodávateľmi a dôkladné preverenie ekonomickej návratnosti. Až potom by malo nasledovať verejné obstarávanie. Za primeranú lehotu na reálnu súťaž považujeme minimálne šesť mesiacov,“ dodal Janckulík.
KDH zároveň upozornilo, že vedenie Slovenskej pošty prijíma zásadné strategické rozhodnutia s dosahom na ďalšie desaťročia bez toho, aby bolo zrejmé, o akú schválenú dlhodobú stratégiu sa tieto rozhodnutia opierajú. Hnutie už v auguste požiadalo premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o zabezpečenie nezávislého auditu Slovenskej pošty.
Slovenská pošta 20. novembra informovala, že zavedenie siete automatizovaných kontaktných miest vytvorí predpoklady na postupnú optimalizáciu pobočkovej siete, racionalizáciu prevádzkových nákladov a efektívnejšie využívanie personálnych kapacít pri zachovaní dostupnosti vybraných poštových a finančných služieb aj v lokalitách, kde prevádzka klasickej pobočky nie je z ekonomického a prevádzkového hľadiska efektívna. Rámcová zmluva, ktorú pošta s úspešným uchádzačom uzatvorí, bude trvať 16 rokov.
„Kto o tomto projekte nevedel vopred, len veľmi ťažko dokáže v priebehu niekoľkých týždňov, navyše počas vianočných sviatkov, pripraviť serióznu a konkurencieschopnú ponuku. Takto nastavené obstarávanie vyvoláva vážne podozrenie, či vôbec existuje záujem o skutočnú hospodársku súťaž,“ uviedol podpredseda KDH a poslanec Národnej rady SR Igor Janckulík.
KDH žiada predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, zverejnenie ekonomických analýz projektu a vysvetlenie jeho súladu s dlhodobou stratégiou Slovenskej pošty. Predseda KDH Milan Majerský vyzval ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), aby okamžite zasiahol a zabezpečil prehodnotenie podmienok tohto obstarávania. „Ak tak neurobí, nebude sa môcť neskôr schovávať za manažment Slovenskej pošty. Za toto obstarávanie bude niesť politickú zodpovednosť aj on,“ uviedol.
Modernizácia poštových služieb podľa Janckulíka nemôže byť zámienkou na to, aby sa za desiatky miliónov eur a na 16 rokov dopredu zazmluvnil projekt bez jasnej stratégie, transparentnej prípravy a preukázanej ekonomickej výhodnosti.
„Najskôr by sme mali vedieť, kam chce Slovenská pošta smerovať a aké služby chce v budúcnosti poskytovať občanom. Pri takomto projekte by sme očakávali otvorené trhové konzultácie, transparentnú diskusiu s potenciálnymi dodávateľmi a dôkladné preverenie ekonomickej návratnosti. Až potom by malo nasledovať verejné obstarávanie. Za primeranú lehotu na reálnu súťaž považujeme minimálne šesť mesiacov,“ dodal Janckulík.
KDH zároveň upozornilo, že vedenie Slovenskej pošty prijíma zásadné strategické rozhodnutia s dosahom na ďalšie desaťročia bez toho, aby bolo zrejmé, o akú schválenú dlhodobú stratégiu sa tieto rozhodnutia opierajú. Hnutie už v auguste požiadalo premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o zabezpečenie nezávislého auditu Slovenskej pošty.
Slovenská pošta 20. novembra informovala, že zavedenie siete automatizovaných kontaktných miest vytvorí predpoklady na postupnú optimalizáciu pobočkovej siete, racionalizáciu prevádzkových nákladov a efektívnejšie využívanie personálnych kapacít pri zachovaní dostupnosti vybraných poštových a finančných služieb aj v lokalitách, kde prevádzka klasickej pobočky nie je z ekonomického a prevádzkového hľadiska efektívna. Rámcová zmluva, ktorú pošta s úspešným uchádzačom uzatvorí, bude trvať 16 rokov.