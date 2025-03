KDH: Manažovanie slintačky nie je dobré,Takáč by mal odvolať šéfa ŠVPS

Bratislava 28. marca (TASR) - Vláda manažovanie ochorenia slintačky a krívačky (SLAK) na Slovensku nezvláda. Uviedol to v piatok na brífingu poslanec Národnej rady (NR) SR za opozičné KDH Marián Čaučík. KDH preto žiada ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD), aby odvolal z funkcie ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR. Likvidáciu zvierat vo vzdialenosti do 3 km od ohniska nákazy nenariaďuje podľa Čaučíka ani legislatíva EÚ, ani slovenský predpis, ktorý podpísal samotný Takáč.



„Uznávame, že je to veľmi zložitá situácia, ktorej teraz Slovensko čelí. Myslíme si však, že jej čelí nie dobre a s veľkými chybami. Vláda situáciu s ochranou pred nákazou slintačky a krívačky nezvláda. Zaráža nás, že minister Richard Takáč ide proti vlastnému plánu, ktorý sám podpísal. Ide o Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu slintačky a krívačky na Slovensku, ktorý bol prijatý a podpísaný ministrom Takáčom ešte v decembri 2023,“ spresnil Čaučík.



Opatrenia boli počas prvých dvoch týždňov výskytu nákazy v zahraničí podľa KDH nedostatočné. „Po potvrdení slintačky a krívačky v našich chovoch boli niektoré opatrenia príliš tvrdé, a to aj tam, kde nemuseli byť. Je to najmä tzv. kružnica smrti troch kilometrov, kde majú byť utratené všetky zvieratá. KDH chce takto verejne vyzvať ministra Takáča, aby si ešte raz preštudoval vlastný materiál z decembra 2023, ktorý hovoril, čo treba robiť, a nekryl teraz takto neschopnosť hlavného veterinárneho lekára reagovať rázne, účinne a včas a v rámci jeho zákonných kompetencií pri ochrane územia SR pred zavlečením nákazy,“ povedal poslanec NR SR.



Národný pohotovostný plán podľa neho síce prikazuje realizovať trojkilometrové ochranné pásmo a desaťkilometrové pásmo dohľadu, ale nikde vyslovene neprikazuje utrácať v ochrannom pásme všetky vnímavé zvieratá. „Také rozhodnutie nenájdeme ani v nariadení Európskej komisie, také rozhodnutie nie je ani v národnom pláne, ktorý podpísal aj minister Takáč a mal byť návodom pre fungovanie ministerstva pôdohospodárstva a ŠVPS,“ podčiarkol.



Zdôraznil, že ani v prvom ohnisku SLAK v maďarskom Kisbajcsi sa v trojkilometrovom pásme nelikvidovali všetky zvieratá, ale len tie na postihnutej farme. „Dnes je 22 dní, odkedy sa tam nákaza zistila, nelikvidovali všetky zvieratá a tie sa nenakazili slintačkou. Na akom právnom základe teda bolo prijaté rozhodnutie o usmrcovaní zvierat v okruhu 3 km od nájdenej nákazy?“ doplnil. Krízový štáb by mal podľa Čaučíka preveriť opodstatnenosť tzv. kružnice smrti.



„Myslím si, že hlavný veterinárny lekár SR fatálne zlyhal pri ochrane územia SR. Navyše teraz prijíma drastické opatrenia proti vlastným občanom, ktoré nie je povinný prijať. Vyzývame preto ministra Takáča, aby vyvodil personálnu zodpovednosť voči hlavnému veterinárnemu lekárovi skôr, ako svojím zmätočným rozhodovaním spôsobí viac škôd ako doteraz. Hrozba nákazy SLAK totiž nie je ešte za nami,“ dodal Čaučík.