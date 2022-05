KDH: Miešať vyšší daňový bonus s protiinflačným balíčkom je omyl

Bratislava 23. mája (TASR) – Zvýšiť daňový bonus je správna cesta pomoci rodinám, ale miešať ju s protiinflačnými opatreniami je omyl. Tvrdí to mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), podľa ktorého pomoc nepríde všetkým, ktorí ju potrebujú. Upozornilo, že pri zdražovaní vláda zabúda na nízkopríjmových dôchodcov, osamelé osoby či bezdetné rodiny. Hnutie žiada prijať zákon o energetickej chudobe a väčšiu cielenú pomoc zraniteľným skupinám.



Zvýšenie daňového bonusu podľa KDH nedopadne rovnako na všetkých, lebo v plnej miere sa uplatní iba od určitého príjmu a niektoré rodiny ním budú tratiť. Hnutie dodalo, že peniaze navyše sa dostanú aj k tým, ktorí to súrne nepotrebujú, čím sa do budúcna trvalo zaťažia výdavky štátneho rozpočtu.



"Problémom je, že vláda sa zvýšením daňového bonusu a zvýšením prídavkov na deti podujala pomôcť rodinám práve v situácii, keď životné náklady prudko rastú a medziročná miera inflácie presahuje 10 %. Miešajú sa tak dve veci, ktoré by mali byť jasne oddelené – protiinflačné opatrenia a prorodinná politika," skonštatoval ekonomický expert KDH Jozef Hajko.



Kroky proti rastu cien podľa hnutia nezasahujú všetkých ľudí s nízkymi príjmami, ktorí potrebujú pomoc. "Obchádzajú sa nízkopríjmoví dôchodcovia, osamelé osoby či bezdetné rodiny. Preto by bolo adresnejšie upraviť životné minimum," zhodnotil Hajko.



KDH poukázalo na to, že prorodinné opatrenia nie sú tým pravým nástrojom na kompenzovanie vysokého rastu cien. K podpore rodín malo podľa hnutia dôjsť bez ohľadu na zdražovanie, lebo rodiny tvoria základ spoločnosti.



Vláda zároveň podľa Hajka robí málo proti rastu cien energií. "Jediné opatrenie, ktoré sa jej podarilo dosiahnuť, je zafixovanie cien elektriny dodávanej obyvateľom od Slovenských elektrární od začiatku budúceho roka. Vláda sa však nezaoberá energetickou chudobou obyvateľov, na základe ktorej by k obyvateľom smerovala cielená pomoc," zdôraznil s tým, že hnutie naďalej trvá na urýchlenom vypracovaní a prijatí zákona o energetickej chudobe.



Na základe návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dielne Ministerstva financií (MF) SR by mali dostať na voľnočasové aktivity deti od piatich do 18 rokov každý mesiac 50 eur. Suma daňového bonusu by sa mala zároveň zvýšiť. Od júla tohto roka by sa mal tiež zvýšiť prídavok na dieťa na 30 eur a od januára 2023 na 50 eur mesačne. O právnej norme rokujú poslanci Národnej rady (NR) SR v tzv. zrýchlenom režime. V utorok (24. 5.) by mali rozhodnúť, či návrh zákona posunú do druhého čítania.