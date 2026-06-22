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KDH: Moody's potvrdila realitu, ktorú koaliční poslanci ignorujú
Podľa hnutia správa nastavuje zrkadlo najmä koaličným poslancom, ktorí v minulom týždni mylne interpretovali makroekonomické čísla a vyjadrili podporu vláde.
Autor TASR
Bratislava 22. júna (TASR) - Najnovšie hodnotenie agentúry Moody's síce nezhoršilo rating Slovenska, ale pomenovalo katastrofálny stav verejných financií a zdrvujúce vysvedčenie vládnej konsolidácii. V pondelok to uviedlo opozičné KDH. Podľa hnutia správa nastavuje zrkadlo najmä koaličným poslancom, ktorí v minulom týždni mylne interpretovali makroekonomické čísla a vyjadrili podporu vláde.
„Potvrdenie ratingu A3 nie je dôvod na oslavy. Zmyslom troch drastických kôl uťahovania opaskov pre občanov malo byť zlepšenie ratingov a pozície Slovenska, to sa však nedostavilo a namiesto toho prešľapujeme na mieste v stagnácii. Prepadávame sa v konkurencieschopnosti a sme už 30 miest za Českou republikou,“ uviedol poslanec KDH Rastislav Krátky.
KDH upozornilo na kritiku vysokých štrukturálnych deficitov, ktoré podľa agentúry oslabujú našu schopnosť splácať dlhy. Dlh má do roku 2028 vyskočiť až na 68 % hrubého domáceho produktu (HDP) z postpandemického minima 55,8 % v roku 2023. Ak by sme dlh znižovali, hodnotenie mohlo byť aj zlepšené, píše sa v správe.
„Zo správy agentúry Moody's vyplýva, že ak by konsolidácia splnila svoj účel, rating by sa nám zlepšil. Napriek konsolidačnému úsiliu však hodnotenie nechávajú na rovnakej úrovni. Okrem neočakávane slabého efektu konsolidácie na znižovanie dlhu totiž identifikujú aj ďalšie riziká, pri ktorých konštatujú, že vláda nerobí politické kroky na ich elimináciu. Ide najmä o demografiu, slabú kvalitu inštitúcií a právneho štátu, dynamický zahraničný vývoj či ohrozenie čerpania fondov EÚ,“ dodal Krátky.
Podľa rezortu financií je vzhľadom na napätú ekonomickú situáciu v Európskej únii, obchodné vojny, globálnu neistotu, ropnú krízu a pokles výkonu ekonomík najväčších obchodných partnerov potvrdenie ratingu pre SR priaznivá správa.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) po zverejnení ratingu zdôraznil, že našu ekonomiku ťahá dole negatívny vývoj v Európe a napríklad aj chyby EÚ v oblasti prehnaných klimatických cieľov. Ide podľa neho o externé faktory, na ktoré vláda SR nemá dosah.
„Potvrdenie ratingu A3 nie je dôvod na oslavy. Zmyslom troch drastických kôl uťahovania opaskov pre občanov malo byť zlepšenie ratingov a pozície Slovenska, to sa však nedostavilo a namiesto toho prešľapujeme na mieste v stagnácii. Prepadávame sa v konkurencieschopnosti a sme už 30 miest za Českou republikou,“ uviedol poslanec KDH Rastislav Krátky.
KDH upozornilo na kritiku vysokých štrukturálnych deficitov, ktoré podľa agentúry oslabujú našu schopnosť splácať dlhy. Dlh má do roku 2028 vyskočiť až na 68 % hrubého domáceho produktu (HDP) z postpandemického minima 55,8 % v roku 2023. Ak by sme dlh znižovali, hodnotenie mohlo byť aj zlepšené, píše sa v správe.
„Zo správy agentúry Moody's vyplýva, že ak by konsolidácia splnila svoj účel, rating by sa nám zlepšil. Napriek konsolidačnému úsiliu však hodnotenie nechávajú na rovnakej úrovni. Okrem neočakávane slabého efektu konsolidácie na znižovanie dlhu totiž identifikujú aj ďalšie riziká, pri ktorých konštatujú, že vláda nerobí politické kroky na ich elimináciu. Ide najmä o demografiu, slabú kvalitu inštitúcií a právneho štátu, dynamický zahraničný vývoj či ohrozenie čerpania fondov EÚ,“ dodal Krátky.
Podľa rezortu financií je vzhľadom na napätú ekonomickú situáciu v Európskej únii, obchodné vojny, globálnu neistotu, ropnú krízu a pokles výkonu ekonomík najväčších obchodných partnerov potvrdenie ratingu pre SR priaznivá správa.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) po zverejnení ratingu zdôraznil, že našu ekonomiku ťahá dole negatívny vývoj v Európe a napríklad aj chyby EÚ v oblasti prehnaných klimatických cieľov. Ide podľa neho o externé faktory, na ktoré vláda SR nemá dosah.