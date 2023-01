KDH: Na nečinnosť vlády v boji proti energokríze začína doplácať SR

Bratislava 10. januára (TASR) – Ohlásenie zastavenia výroby hliníka v podniku Slovalco v Žiari nad Hronom zapadá do chaotickej politiky vlády v čase energetickej krízy. Na jej nečinnosť a nedostatočné opatrenia postupne dopláca celá slovenská ekonomika, pričom osud Slovalca je len spustením nebezpečného trendu v priemysle, tvrdí mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).



Slovensku podľa hnutia hrozí, že po nezvládnutí energetickej krízy sa do problémov dostanú ďalšie firmy, nastúpi masové prepúšťanie a rast nezamestnanosti. Napriek avizovaným opatreniam vlády o zastropovaní cien totiž dostávajú domácnosti a firmy v týchto dňoch zálohové faktúry na odber tepla a elektriny v násobkoch vlaňajších.



"Vláda počas väčšiny uplynulého roka neúspešne zápasila s problémami a namiesto toho, aby prijala systémové opatrenia, zahlcovala sa vlastnými malichernými vnútrokoaličnými spormi a márnou snahou prijať kvalifikované manažérske rozhodnutia v energetike," tvrdí ekonomický expert a člen vedenia KDH Jozef Hajko. Výsledkom je podľa neho to, že napriek vládnym prísľubom a avizovaným opatreniam nikto presne nevie, s čím môže počítať, koľko bude platiť za energie a akú pomoc mu vláda poskytne.



Kresťanskí demokrati pripomenuli svoj konkrétny návrh, aby sa na čas potrebný na preklenutie súčasných problémov výrazne znížili ceny emisných povoleniek. "To by pomohlo slovenským spoločnostiam s energeticky náročnou výrobou, kam patrí aj Slovalco. Nič také sa, žiaľ, nestalo, slovenská vláda toto opatrenie nepresadzovala," doplnil Hajko.



Spoločnosť Slovalco v pondelok (9.1.) informovala, že definitívne odstavuje posledných 10 pecí na výrobu primárneho hliníka. Toto rozhodnutie odsúhlasili jej akcionári. Odstavenie výroby je podľa firmy výsledkom nečinnosti vlády.