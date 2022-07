KDH namieta postup tvorby nového grafikonu vlakov

Bratislava 27. júla (TASR) – Spôsob, akým vzniká nový grafikon vlakovej dopravy, je nedôstojný, neodborný a v niektorých regiónoch ide o úmyselnú likvidáciu osobnej dopravy. Tvrdí to mimoparlamentné KDH. Vyzýva Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR na dialóg so samosprávami. Rezort dopravy však zdôraznil, že rokovania so samosprávami absolvoval a momentálne vyhodnocuje ich pripomienky.



"KDH striktne nesúhlasí so spôsobom, akým sa tvorí nový cestovný poriadok železničnej osobnej dopravy, ktorý má platiť od decembra 2022. Slovensko dnes zaostáva za európskym trendom v posilňovaní železničnej dopravy, ba dokonca ide opačným smerom. Okolité štáty sa nám doslova vysmievajú," tvrdí podpredseda KDH Igor Janckulík.



KDH dodalo, že aktuálnu situáciu podčiarkuje chýbajúca odborná a vecná diskusia rezortu dopravy s obcami, samosprávnymi krajmi a ďalšími zainteresovanými, ako by mali premávať vlaky v nasledujúcom roku.



Rezort dopravy reagoval s tým, že KDH by si malo overovať fakty. "Na rokovanie so samosprávami nás vyzývajú týždeň po tom, ako sme s nimi rokovania absolvovali. Momentálne posudzujeme ich pripomienky," uviedol pre TASR odbor komunikácie ministerstva dopravy.



Mnohé samosprávy zároveň podľa KDH investovali do integrovanej dopravy a obávajú sa, že zmeny v novom grafikone im znehodnotia doterajšie úsilie poskytovať obyvateľom kvalitné služby v doprave. Ako príklad uviedli Bernolákovo. Kresťanskí demokrati tvrdia, že podľa nového návrhu grafikonu by už niektoré rýchliky nemali v Bernolákove zastavovať, čo zníži dostupnosť železničného spojenia. Podobné problémy s nezastavovaním rýchlikov by sa podľa KDH mali prejaviť aj v ďalších lokalitách, napríklad v Hornej Štubni, Leopoldove, Piešťanoch, Trenčianskej Teplej či Margecanoch.



Ministerstvo dopravy však korigovalo tvrdenie KDH, že rýchliky po novom nebudú zastavovať v Bernolákove. "Nezastavujú tam ani dnes. V Bernolákove stoja len vlaky kategórie REX a Os," podotkol rezort.



Kresťanskí demokrati tiež poznamenali, že štát má predovšetkým zohľadňovať skutočné potreby daňových poplatníkov, nie "výmysly o takzvanej úspore, ktorú obyvatelia necítia". Zároveň tvrdia, že v niektorých regiónoch ide o úmyselnú a tendenčnú likvidáciu osobnej dopravy, pričom ľudia doplatia na zlé rozhodnutia a zlú komunikáciu medzi rezortom dopravy a Ministerstvom financií (MF) SR. KDH súčasne vyzvalo MF na bezodkladné prehodnotenie financovania železničnej dopravy a infraštruktúry.



"MF SR nerozumie, o čom predmetný mimoparlamentný politický subjekt hovorí. Komunikácia medzi ministerstvom financií a dopravy je štandardná a konštruktívna," skonštatoval tlačový odbor rezortu financií. Dokazuje to podľa neho aj fakt, že oba rezorty sa pred časom dohodli na dofinancovaní vlakovej dopravy na rok 2022 v celkovej sume 354 miliónov eur. Cestujúci sa tak podľa MF nemusia obávať rušenia vlakových spojení či znižovania komfortu.



Obe strany sa tiež dohodli, že rokovania o kompenzácii výpadku tržieb Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) ešte budú pokračovať. Zároveň spoločne pracujú aj na zefektívnení grafikonu, ktoré má minimalizovať meškanie a posilniť spoje tam, kde sú potrebné.