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KDH: Národná komisia pre vodu a sucho prichádza neskoro
Opozičné KDH víta zámer vlády zriadiť Národnú komisiu pre vodu a sucho.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Opozičné KDH víta zámer vlády zriadiť Národnú komisiu pre vodu a sucho. Takýto koordinačný orgán však prichádza neskoro a nesmie sa stať náhradou za konkrétne opatrenia. Vláda už od roku 2022 disponuje schváleným súborom opatrení pre adaptáciu na zmenu klímy a obnovu závlah a od roku 2023 má v strategickom pláne vyčlenených 32 miliónov eur na obnovu a rozvoj závlah. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) však príslušné výzvy doteraz nevyhlásil. Uviedlo to komunikačné oddelenie KDH.
Kresťanskí demokrati poznamenali, že vláda na výstave Agrokomplex oznámila 30 miliónov eur na kompenzáciu škôd spôsobených tohtoročným suchom. KDH pomoc postihnutým poľnohospodárom víta, upozorňuje však, že ide iba o reakciu na už vzniknuté škody.
„Poľnohospodári pomoc potrebujú a kompenzácie nespochybňujeme. Na tlačovej konferencii vlády sme však nepočuli takmer nič o tom, čo urobí štát, aby sme boli lepšie pripravení na sucho a nedostatok vody už v budúcom roku. Vláda opäť platí za následky, ale nepredstavila plán prevencie,“ uviedol podpredseda KDH a poslanec Národnej rady SR Marián Čaučík.
„Komisia pre vodu a sucho prichádza neskoro. Jej zriadením sa vláda nemôže tváriť, že začína od nuly. Slovensko už má schválené dokumenty, konkrétne úlohy aj dostupné európske zdroje. Problém je, že vláda podľa nich nekoná,“ zdôraznil Čaučík.
Podľa KDH preto nie je pravda, že štát môže iba čakať na veľkého súkromného investora alebo pripravovať nový PPP projekt. Obnovu závlah možno začať postupne už dnes - z dostupných európskych zdrojov, so zapojením štátneho podniku Hydromeliorácie a slovenských poľnohospodárov.
KDH navrhlo, aby sa suchom a hospodárením s vodou zaoberala Národná rada SR. „Nemôžeme každý rok čakať, koľko pôdy vyschne, a potom rozdávať kompenzácie. Vodu musíme zachytiť tam, kde spadne, spomaliť jej odtok a udržať ju v pôde a krajine. Popritom potrebujeme postupne obnovovať závlahy tam, kde sú potrebné a efektívne. Presne o takýchto riešeniach chceme otvoriť diskusiu na pôde parlamentu,“ uzavrel Čaučík.
Vláda na rokovaní v Nitre schválila zriadenie Národnej komisie pre vodu a sucho. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Minister pôdohospodárstva má predložiť vláde na schválenie štatút komisie do 9. septembra. Zriadením komisie sa podľa MPRV vytvorí stály mechanizmus, prostredníctvom ktorého bude štát schopný problematiku sucha a nedostatku vody riešiť koordinovane, na základe odborných údajov a s jasne určenými prioritami.
Kresťanskí demokrati poznamenali, že vláda na výstave Agrokomplex oznámila 30 miliónov eur na kompenzáciu škôd spôsobených tohtoročným suchom. KDH pomoc postihnutým poľnohospodárom víta, upozorňuje však, že ide iba o reakciu na už vzniknuté škody.
„Poľnohospodári pomoc potrebujú a kompenzácie nespochybňujeme. Na tlačovej konferencii vlády sme však nepočuli takmer nič o tom, čo urobí štát, aby sme boli lepšie pripravení na sucho a nedostatok vody už v budúcom roku. Vláda opäť platí za následky, ale nepredstavila plán prevencie,“ uviedol podpredseda KDH a poslanec Národnej rady SR Marián Čaučík.
„Komisia pre vodu a sucho prichádza neskoro. Jej zriadením sa vláda nemôže tváriť, že začína od nuly. Slovensko už má schválené dokumenty, konkrétne úlohy aj dostupné európske zdroje. Problém je, že vláda podľa nich nekoná,“ zdôraznil Čaučík.
Podľa KDH preto nie je pravda, že štát môže iba čakať na veľkého súkromného investora alebo pripravovať nový PPP projekt. Obnovu závlah možno začať postupne už dnes - z dostupných európskych zdrojov, so zapojením štátneho podniku Hydromeliorácie a slovenských poľnohospodárov.
KDH navrhlo, aby sa suchom a hospodárením s vodou zaoberala Národná rada SR. „Nemôžeme každý rok čakať, koľko pôdy vyschne, a potom rozdávať kompenzácie. Vodu musíme zachytiť tam, kde spadne, spomaliť jej odtok a udržať ju v pôde a krajine. Popritom potrebujeme postupne obnovovať závlahy tam, kde sú potrebné a efektívne. Presne o takýchto riešeniach chceme otvoriť diskusiu na pôde parlamentu,“ uzavrel Čaučík.
Vláda na rokovaní v Nitre schválila zriadenie Národnej komisie pre vodu a sucho. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Minister pôdohospodárstva má predložiť vláde na schválenie štatút komisie do 9. septembra. Zriadením komisie sa podľa MPRV vytvorí stály mechanizmus, prostredníctvom ktorého bude štát schopný problematiku sucha a nedostatku vody riešiť koordinovane, na základe odborných údajov a s jasne určenými prioritami.