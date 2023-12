KDH: Návrh rozpočtu považujeme za hypotéku s neudržateľným úrokom

Bratislava 13. decembra (TASR) - Opozičná strana KDH považuje konsolidačný balík vlády za klam a návrh štátneho rozpočtu za hypotéku s neudržateľným úrokom. Vyhlásil to v stredu na tlačovej konferencii poslanec Národnej rady (NR SR) Jozef Hajko (KDH) s tým, že Slovensko sa môže priblížiť týmto tempom ku gréckej ceste.



"Keď si zoberieme príjmy a výdavky štátneho rozpočtu, je tam rozdiel 7,6 miliardy eur. Znamená to, že naša vláda bude hospodáriť s takým vysokým deficitom, že ku každým trom eurám, ktoré vyberie na daniach a odvodoch, musí pridať jedno euro z pôžičiek," uviedol Hajko.



Pripomenul aj zníženie ratingu Slovenska, čo podľa neho znamená, že si krajina bude požičiavať drahšie od veriteľov. "Ide z polovice o naše banky. Môžeme preto vo všeobecnosti čakať rast úrokových mier, čo nie je dobré pre občanov a ani firmy," dodal.



Veľkú časť konsolidačného balíka vláda podľa Hajka minie na neadresnú pomoc, najmä v oblasti energií, na pomoc s hypotékami a aj na trináste dôchodky. "Vláda koná v prospech vlastných politických strán a ich sľubov pred voľbami," dodal poslanec NR SR.



Taktiež upozornil na to, že dvíhanie daní či poplatkov je nepríjemné pre podnikateľský sektor. Samosprávy budú mať podľa jeho slov v budúcnosti taktiež ešte väčšie problémy, pokiaľ budú mať v nasledujúcom roku príjmy na úrovni tohto roka popri rastúcej inflácii.



Poslankyňa NR SR Martina Holečková (KDH) dodala, že vláda nemyslí na mladých ľudí, rodiny s deťmi a samoživiteľov. "Vláda sa rozhodla nesystémovo rozhadzovať celoplošne financie a zabúda pritom na najohrozenejšie skupiny," uzavrela.