KDH navrhuje, aby sa nekrátil príspevok pri opatrovaní blízkej osoby

Bratislava 10. apríla (TASR) - Ľuďom, ktorí opatrujú svojich blízkych s ťažkým zdravotným postihnutím a zároveň majú príjem zo zamestnania, by sa nemusel krátiť príspevok na opatrovanie. Navrhuje to opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré na najbližšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR predkladá návrh novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. KDH o tom informovalo v stredu.



Na podporu má aktuálne nárok opatrovateľ, ktorého príjem je nižší ako dvojnásobok sumy životného minima, od júla to bude 2,5-násobku. KDH navrhuje, aby bolo možné poberať peňažný príspevok na opatrovanie aj popri príjme zo zamestnania, bez ohľadu na výšku tohto príjmu. Vykonávanie zamestnania však podľa navrhovateľov nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.



"Najbližší príbuzní na seba preberajú bremeno, ktoré by mal znášať štát, pretože práve najslabším má štát ako prvým podať pomocnú ruku. Akékoľvek krátenie príspevku na opatrovanie preto považujem za neodôvodené. Nekrátenie peňažného príspevku by tak výrazne pomohlo rodinám osôb so zdravotným postihnutím a zároveň by aj pomohlo zlepšiť postavenie opatrovateľov a oceniť ich prínos pre spoločnosť," uviedla jedna z predkladateliek návrhu, poslankyňa Martina Holečková. Návrh do parlamentu predkladá spolu s poslankyňou Andreou Turčanovou (KDH).



Holečková upozornila, že ľudia na Slovensku zažívajú akútny problém s nedostatkom opatrovateľov. Podľa KDH každý druhý človek, ktorý hľadá opatrovateľa, má problém ho nájsť.



"Musíme urobiť všetko preto, aby sa o našich blízkych mal kto postarať. Momentálne sa však nezmyselne 'trestajú' ľudia, ktorí sa rozhodnú starať o svojich rodinných príslušníkov. Chcem veriť, že nám všetkým ide o lepší život ľudí na Slovensku a vládna koalícia tento návrh zákona nezmietne zo stola iba preto, lebo ho navrhol niekto z opozície," dodala Holečková.



Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2025.