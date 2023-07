KDH navrhuje pri masívnej rekonštrukcii domov peniaze vopred

Bratislava 4. júla (TASR) - Mimoparlamentné KDH v prípade účasti v budúcej vláde bude presadzovať masívnu rekonštrukciu 30.000 domov za rok, a to do sumy 20.000 eur na dom. Ten, kto splní kritériá, dostane peniaze vopred. Program bude zahŕňať všetky doterajšie formy pomoci, teda zateplenie, nové okná, výmenu vykurovacieho telesa či inštalovanie fotovoltických panelov.



KDH víta, že Slovensko sa pustilo do programu podpory energetickej rekonštrukcie domov z plánu obnovy. Súčasný stav je však pomalý a administratívne náročný.



"Ak sa nám podarí presadiť masívnu rekonštrukciu 30.000 domov za jeden rok, tak týmto tempom by sa podarilo do konca desaťročia opraviť zhruba polovicu domov na Slovensku, ktoré to potrebujú. Majitelia obnovených domov dosiahnu okrem vyššieho štandardu bývania aj energetické úspory, čo pomôže hlavne rozpočtom domácností najzasiahnutejších zvýšenými výdavkami na energie a potraviny. Ľuďom sa tak bude žiť lepšie," uviedol ekonomický expert a "dvojka" na kandidátke KDH Jozef Hajko.



Podľa Hajka je potrebné celý proces prideľovania dotácií zjednodušiť a zlepšiť, aby sa v ňom ľudia vyznali. Žiadosti sa budú podávať elektronicky, počítačovo menej zdatným budú slúžiť obslužné body, napríklad v miestnych akčných skupinách rozložených po celom Slovensku.



Kresťanskí demokrati chcú systém nastaviť tak, aby ten, kto splní príslušné kritériá, dostal peniaze vopred, a to buď vo forme poukážky, alebo priamo prevodom na účet. Príkladom pomoci pre sociálne odkázaných a dôchodcov je český program Nová zelená úsporám, v ktorom vyplácajú peniaze vopred.



Hajko tiež upozornil na to, že z hľadiska energetickej spotreby môže očakávať lepšie výsledky celá republika. Úspory pri prevádzkovaní budov budú mať podľa neho výrazne priaznivý dosah, lebo dnes sa podľa štatistík minie 40 % energie práve na prevádzkovanie budov, takže by to znamenalo aj prínos pre lepšie životné prostredie.



Masívny program rekonštrukcie domov chce KDH financovať zo súčasných zdrojov, ako sú plán obnovy či eurofondy. Nové zdroje by chceli získať zo špeciálnych únijných schém a z príjmov z predaja emisných povoleniek, ktoré sa zhromažďujú v Envirofonde.