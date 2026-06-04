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KDH navrhuje zaviesť rodinné karty, majú uľahčiť a zjednodušiť život
V Prešovskom samosprávnom kraji, kde je predsedom, podľa neho obdobu rodinných kariet už majú zavedenú, ale návrh KDH označil ako zákonnú verziu rodinnej karty.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Opozičné KDH navrhuje zaviesť rodinné karty, ktoré rodinám s dvoma a viac deťmi pri rôznych udalostiach, povinnostiach, akciách uľahčia a zjednodušia život. Informoval o tom vo štvrtok predseda KDH Milan Majerský na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR s tým, že štát by mal rodinám pomáhať a uľahčovať im život, no rodinám sa žije ťažšie. Poslanecký návrh zákona o rodinnej karte od KDH je v programe aktuálnej 52. schôdze parlamentu v prvom čítaní.
„Zdôrazňujem, ide o rodiny s dvoma a viacerými deťmi. Tieto budú mať k dispozícii hmatateľnú pomoc. Ide o moderný nástroj, ktorý je aplikovaný vo viacerých krajinách. Poľsko je typický príklad, niektoré regióny už majú zavedené takéto rodinné karty aj na Slovensku,“ povedal Majerský.
V Prešovskom samosprávnom kraji, kde je predsedom, podľa neho obdobu rodinných kariet už majú zavedenú, ale návrh KDH označil ako zákonnú verziu rodinnej karty. „Tento moderný nástroj nebude štát stáť žiadne finančné prostriedky. Je to aj prostriedok na to, aby sme nezaťažovali štátny rozpočet. A táto rodinná karta prinesie reálne zľavy, a to je jasná a zreteľná pomoc pre rodiny,“ uviedol predseda KDH.
Poslankyňa Andrea Turčanová informovala, že rodiny s touto kartou by sa mohli preukazovať napríklad v obchodoch, pri cestovaní či na kultúrnych podujatiach. Malo by to znamenať koniec byrokracie pre rodiny, ktoré sa pri uplatňovaní zliav musia preukazovať rôznymi dokladmi. Rodinnú kartu by podľa nej mohol získať aj jednorodič, ale musí mať minimálne dve deti, a tak by mal nárok na zľavy vo firmách, ktoré sa do systému zapoja.
„Systém rodinných kariet už poznáme z Rakúska, Česka, Maďarska a Poľska. Inšpirovali sme sa najmä poľským modelom, ktorý už funguje desať rokov,“ povedala Turčanová. Nové je podľa nej to, že karta by nezanikla, keď deti, ktoré rodičia vychovali, dovŕšia plnoletosť. „Rodičia budú môcť kartu využívať doživotne. Nároky budú mať aj adoptívni rodičia, pestúni, profesionálni rodičia alebo iní, ktorým boli deti zverené do náhradnej starostlivosti,“ dodala poslankyňa.
Chcú podľa nej vytvoriť spoluprácu medzi štátom, samosprávami a súkromným sektorom, pretože karta by mala prepojiť štátne benefity, úľavy na miestnych daniach a poplatkoch a dobrovoľné zľavy od súkromných firiem, ktoré by získali status partner rodiny.
„Zdôrazňujem, ide o rodiny s dvoma a viacerými deťmi. Tieto budú mať k dispozícii hmatateľnú pomoc. Ide o moderný nástroj, ktorý je aplikovaný vo viacerých krajinách. Poľsko je typický príklad, niektoré regióny už majú zavedené takéto rodinné karty aj na Slovensku,“ povedal Majerský.
V Prešovskom samosprávnom kraji, kde je predsedom, podľa neho obdobu rodinných kariet už majú zavedenú, ale návrh KDH označil ako zákonnú verziu rodinnej karty. „Tento moderný nástroj nebude štát stáť žiadne finančné prostriedky. Je to aj prostriedok na to, aby sme nezaťažovali štátny rozpočet. A táto rodinná karta prinesie reálne zľavy, a to je jasná a zreteľná pomoc pre rodiny,“ uviedol predseda KDH.
Poslankyňa Andrea Turčanová informovala, že rodiny s touto kartou by sa mohli preukazovať napríklad v obchodoch, pri cestovaní či na kultúrnych podujatiach. Malo by to znamenať koniec byrokracie pre rodiny, ktoré sa pri uplatňovaní zliav musia preukazovať rôznymi dokladmi. Rodinnú kartu by podľa nej mohol získať aj jednorodič, ale musí mať minimálne dve deti, a tak by mal nárok na zľavy vo firmách, ktoré sa do systému zapoja.
„Systém rodinných kariet už poznáme z Rakúska, Česka, Maďarska a Poľska. Inšpirovali sme sa najmä poľským modelom, ktorý už funguje desať rokov,“ povedala Turčanová. Nové je podľa nej to, že karta by nezanikla, keď deti, ktoré rodičia vychovali, dovŕšia plnoletosť. „Rodičia budú môcť kartu využívať doživotne. Nároky budú mať aj adoptívni rodičia, pestúni, profesionálni rodičia alebo iní, ktorým boli deti zverené do náhradnej starostlivosti,“ dodala poslankyňa.
Chcú podľa nej vytvoriť spoluprácu medzi štátom, samosprávami a súkromným sektorom, pretože karta by mala prepojiť štátne benefity, úľavy na miestnych daniach a poplatkoch a dobrovoľné zľavy od súkromných firiem, ktoré by získali status partner rodiny.