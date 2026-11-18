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KDH: Nemecké firmy vidia budúcnosť Slovenska najpesimistickejšie v EÚ
KDH pripomenulo, že vláda pred rokom ohlásila prorastový balík, dodnes však nepredstavila konkrétne opatrenia.
Autor TASR
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Bratislava 18. novembra (TASR) - Výsledky prieskumu Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slowakei) sú vážnym varovaním pre slovenskú ekonomiku. Slovensko má najhoršie očakávania spomedzi samostatne hodnotených krajín EÚ. Uviedlo to opozičné KDH v reakcii na stredajší prieskum AHK Slowakei.
„Slovenskému hospodárstvu zúfalo chýbajú podporné opatrenia. Dvojnásobne viac oslovených firiem zvažuje znižovanie počtu zamestnancov než jeho zvyšovanie. Je to logické vyústenie prostredia, v ktorom vláda zvyšuje dane a odvody a oslabuje motiváciu podnikov investovať a vytvárať pracovné miesta,“ upozornil Rastislav Krátky, poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti.
Najväčším problémom sú podľa neho náklady na pracovnú silu. „Náklady na prácu považuje za zásadné riziko pre svoj rozvoj až 70 percent opýtaných podnikov. Oproti minulému roku ich tento problém trápi ešte výraznejšie. KDH o tomto probléme vie. Preto je znižovanie daňového a odvodového zaťaženia práce dôležitou súčasťou nášho prorastového balíka. Spolu s obmedzením byrokracie chceme vytvoriť podmienky, v ktorých sa firmám oplatí investovať, zamestnávať a zvyšovať mzdy,“ zdôraznil Krátky.
Porovnanie s Českom a Maďarskom podľa neho ukazuje, že firmy u susedov SR majú priaznivejšie očakávania hospodárskeho vývoja, investícií aj zamestnanosti. Kým na Slovensku medzi oslovenými podnikmi prevažujú plány na znižovanie počtu zamestnancov nad plánmi na ich prijímanie, v Česku každá piata firma očakáva zvýšenie zamestnanosti. „Vyššie mzdy a nové pracovné príležitosti u susedov budú zrýchľovať odchod talentov zo Slovenska. Je to dlhodobo blikajúca červená kontrolka, ktorú si vláda Roberta Fica (Smer-SD) tri roky nevšíma,“ konštatoval poslanec KDH.
KDH pripomenulo, že vláda pred rokom ohlásila prorastový balík, dodnes však nepredstavila konkrétne opatrenia. Pri zostavovaní posledného rozpočtu na podporu hospodárskeho rastu rezignovala. „Blížiace sa voľby sú príležitosťou obnoviť dôveru aj v podnikateľskom prostredí. Slovensko potrebuje vládu, ktorá bude počúvať zamestnávateľov a vytvárať podmienky na hospodársky rast. KDH chce ponúknuť konkrétnu zmenu - nižšie zaťaženie práce, menej byrokracie a stabilnejšie prostredie pre investície a tvorbu pracovných miest,“ uzavrel Krátky.
Podľa prieskumu AHK World Business Outlook Jeseň 2026 v ukazovateli vývoja konjunktúry dosahuje SR -47 %, Česko +11 % a Maďarsko +26 %. V ukazovateli hospodárskych očakávaní má SR -7 %, ČR +53 % a Maďarsko +20 %. V ukazovateli investícií dosiahla SR -5 %, ČR +4 % a Maďarsko -3 %. „Vidíme veľmi významný kontrast v hodnotení vývoja medzi Slovenskom a susednými krajinami, ČR a Maďarskom. Na Slovensku pesimizmus medzi nemeckými firmami prevažuje. Keď to porovnáme s očakávaniami v Maďarsku a v ČR, vidíme, že pesimizmus u našich susedov nie je taký veľký, firmy skôr očakávajú priaznivejší vývoj konjunktúry,“ priblížil v stredu výsledky aktuálneho prieskumu podnikateľských očakávaní nemeckých investorov Marco Trisciuzzi, výkonný riaditeľ AHK Slowakei.
„Slovenskému hospodárstvu zúfalo chýbajú podporné opatrenia. Dvojnásobne viac oslovených firiem zvažuje znižovanie počtu zamestnancov než jeho zvyšovanie. Je to logické vyústenie prostredia, v ktorom vláda zvyšuje dane a odvody a oslabuje motiváciu podnikov investovať a vytvárať pracovné miesta,“ upozornil Rastislav Krátky, poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti.
Najväčším problémom sú podľa neho náklady na pracovnú silu. „Náklady na prácu považuje za zásadné riziko pre svoj rozvoj až 70 percent opýtaných podnikov. Oproti minulému roku ich tento problém trápi ešte výraznejšie. KDH o tomto probléme vie. Preto je znižovanie daňového a odvodového zaťaženia práce dôležitou súčasťou nášho prorastového balíka. Spolu s obmedzením byrokracie chceme vytvoriť podmienky, v ktorých sa firmám oplatí investovať, zamestnávať a zvyšovať mzdy,“ zdôraznil Krátky.
Porovnanie s Českom a Maďarskom podľa neho ukazuje, že firmy u susedov SR majú priaznivejšie očakávania hospodárskeho vývoja, investícií aj zamestnanosti. Kým na Slovensku medzi oslovenými podnikmi prevažujú plány na znižovanie počtu zamestnancov nad plánmi na ich prijímanie, v Česku každá piata firma očakáva zvýšenie zamestnanosti. „Vyššie mzdy a nové pracovné príležitosti u susedov budú zrýchľovať odchod talentov zo Slovenska. Je to dlhodobo blikajúca červená kontrolka, ktorú si vláda Roberta Fica (Smer-SD) tri roky nevšíma,“ konštatoval poslanec KDH.
KDH pripomenulo, že vláda pred rokom ohlásila prorastový balík, dodnes však nepredstavila konkrétne opatrenia. Pri zostavovaní posledného rozpočtu na podporu hospodárskeho rastu rezignovala. „Blížiace sa voľby sú príležitosťou obnoviť dôveru aj v podnikateľskom prostredí. Slovensko potrebuje vládu, ktorá bude počúvať zamestnávateľov a vytvárať podmienky na hospodársky rast. KDH chce ponúknuť konkrétnu zmenu - nižšie zaťaženie práce, menej byrokracie a stabilnejšie prostredie pre investície a tvorbu pracovných miest,“ uzavrel Krátky.
Podľa prieskumu AHK World Business Outlook Jeseň 2026 v ukazovateli vývoja konjunktúry dosahuje SR -47 %, Česko +11 % a Maďarsko +26 %. V ukazovateli hospodárskych očakávaní má SR -7 %, ČR +53 % a Maďarsko +20 %. V ukazovateli investícií dosiahla SR -5 %, ČR +4 % a Maďarsko -3 %. „Vidíme veľmi významný kontrast v hodnotení vývoja medzi Slovenskom a susednými krajinami, ČR a Maďarskom. Na Slovensku pesimizmus medzi nemeckými firmami prevažuje. Keď to porovnáme s očakávaniami v Maďarsku a v ČR, vidíme, že pesimizmus u našich susedov nie je taký veľký, firmy skôr očakávajú priaznivejší vývoj konjunktúry,“ priblížil v stredu výsledky aktuálneho prieskumu podnikateľských očakávaní nemeckých investorov Marco Trisciuzzi, výkonný riaditeľ AHK Slowakei.