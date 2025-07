KDH neodmieta stavbu nového jadrového zdroja, obáva sa zlej investície

Bratislava 23. júla (TASR) - Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) neodmieta myšlienku vybudovania novej jadrovej elektrárne, no vzhľadom na vývoj verejných financií je potrebné garantovať finančnú udržateľnosť výstavby a jej prevádzky. Rovnako by malo byť garantované dodržanie bezpečnostných štandardov a transparentnosti pri výbere ekonomicky najvýhodnejšej ponuky pre Slovensko. Výstavba nového jadrového zdroja by mala byť v lokalite Jaslovských Bohuníc.



„Slovensko si nemôže dovoliť ďalšiu zle nastavenú verejnú investíciu, ktorú budú splácať deti našich detí, len pre prospechárstvo úzkej skupiny ľudí. Absencia detailnejších informácií týkajúcich sa tohto projektu len umocňuje pochybnosti, či nejde len o ďalší smerácky pochybný kšeft,“ uviedlo KDH.



Výstavba novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach by mala podľa minuloročných vyjadrení vlády prispieť k energetickej bezpečnosti Slovenska a susedných štátov. Zároveň by mala poskytnúť stabilný a spoľahlivý zdroj elektriny, ktorý zníži riziká súvisiace s výkyvmi v dodávkach energie.