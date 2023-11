KDH nepodporí plošný mimoriadny príspevok pre dôchodcov

Bratislava 21. novembra (TASR) - Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) nepodporí vládny návrh na vyplatenie mimoriadneho koncoročného príspevku pre všetkých dôchodcov, o ktorom aktuálne rokuje Národná rada (NR) SR. Vzhľadom na zodpovedný prístup k verejným financiám by pomoc nemala byť plošná, ale adresne smerovaná tým, ktorí to najviac potrebujú, vyhlásili predstavitelia hnutia v utorok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR.



Vládne strany neplnia svoje predvolebné sľuby o tom, že dôchodcovia dostanú plný 13. dôchodok ešte pred tohtoročnými Vianocami, preto na poslednú chvíľu prichádzajú s mimoriadnym jednorazovým príspevkom 150 alebo 300 eur, myslí si predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková.



"My hovoríme, že treba pomáhať dôchodcom, ale nie plošne tým, ktorí nie sú na túto pomoc odkázaní. Podľa aktuálnych štatistík na Slovensku žije takmer 180.000 jednorodičovských domácností, kde je vychovávaných 270.000 detí," vyčíslila. Dodatočná pomoc by sa podľa nej hodila aj tejto skupine obyvateľov, ktorá je výrazne ohrozená chudobou.



"Toto opatrenie nemienime podporiť, pretože je plošné a nesmeruje adresne k tým, ktorí to najviac potrebujú. My nie sme proti pomoci tým, čo to ozaj potrebujú. Sme za, ale toto jednoducho nejde," zdôraznil poslanec a ekonomický expert KDH Jozef Hajko.



Hnutie podľa neho presadzuje, aby dôchodcovia dostali 12 spravodlivých dôchodkov do roka, mali jasný vzorec zvyšovania dôchodkov a aby sa pritom pozeralo aj na možnosti verejných financií. "Toto opatrenie, jeho prvá verzia mala stáť 220 miliónov eur, to bolo tých 150 eur na dôchodcu. Druhá verzia už stojí dvojnásobok 440 miliónov eur. Máme podozrenie, že ak pôjdeme takýmto spôsobom ďalej, tak skutočne sa v nejakom čase uberieme gréckou cestou," dodal Hajko s tým, že v budúcnosti by to mohlo znamenať aj znižovanie platov či dôchodkov v krajine.



Koaličná strana Hlas-SD sa snaží o presadenie plnohodnotného 13. dôchodku. Jej predstavitelia aj v utorok zopakovali, že z technických dôvodov nedôjde k jeho vyplateniu tento, ale až budúci rok. V súčasnosti sa vypláca ako sociálna dávka vo výške 50 až 300 eur podľa príjmu jednotlivých dôchodcov. Minister práce preto predložil a vláda už schválila jednorazový príspevok vo výške 150 eur, ktorý sa má vyplatiť ešte tento rok. Parlament začal o návrhu diskutovať v utorok popoludní, prerokovať by ho mal v skrátenom legislatívnom konaní. Suma príspevku by sa mala ešte navýšiť na 300 eur.