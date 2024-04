KDH nesúhlasí s využitím vkladov z 2. piliera na štátne investície

Bratislava 24. apríla (TASR) - Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie odmietlo avizované snahy premiéra Roberta Fica (Smer-SD) použiť peniaze zo súkromných vkladov ľudí a z druhého piliera na výstavbu diaľnic alebo konsolidáciu verejných financií. V stredu to uviedla predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková. Súkromný majetok ľudí je podľa nej nedotknuteľný a peniaze v druhom pilieri patria viac ako 1,8 milióna sporiteľom.



"Robert Fico, tak ako je to pre jeho vlády typické, chce opäť siahnuť ľuďom na ich úspory v druhom pilieri. Čo je však nepochopiteľnejšie, Robert Fico avizoval snahu použiť súkromné vklady ľudí, ktoré majú na svojich účtoch," uviedla Holečková. Vládna koalícia podľa nej už svojim rozhodnutím znížiť výšku odvodov do druhého piliera pripravila mladých ľudí o desiatky tisíc eur.



Holečková kritizuje toto riešenie a odmieta zásahy do vkladov ľudí a do druhého piliera. Ide podľa nej o nesystémové a zlé riešenie. Siahnuť na súkromné vklady ľudí alebo ich úspory v druhom pilieri je podľa poslankyne neprípustné.