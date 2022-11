KDH: Novela zákona o energetike je neprijateľná

Bratislava 30. novembra (TASR) - Zdanenie nadmerných ziskov energetických firiem, ako ich navrhla vláda v novele zákona o energetike, neprinesie štátu nejaké výraznejšie príjmy ani pokles cien elektriny. Navyše tak vláda dostane právomoc stanovovať výšku nových daní bez toho, aby jej návrhy schvaľoval parlament, čo je neprijateľné. Upozorňuje na to mimoparlamentné KDH. Poslancov Národnej rady (NR) SR hnutie vyzvalo, aby za novelu zákona v tomto znení nezahlasovali.



"Vláda očakáva, že ak zaťaží nadmerné príjmy výrobcov a dodávateľov elektriny vysokou 90-percentnou daňou, vyvolá to tlak na zníženie cien elektriny, lebo takto znehodnotený zisk sa im neoplatí dosahovať. Neprikladá však žiadnu analýzu, či to naozaj môže nastať," upozornil ekonomický expert KDH Jozef Hajko.



Ak by si podľa neho vláda spravila analýzu, musela by zaznamenať, že Slovenské elektrárne, dominantný výrobca elektriny v republike, dosahuje v súčasnosti iba minimálny zisk. "Budúci rok sa to nezlepší, lebo kontrakty na predaj elektriny sú už dávno podpísané a to, čo vyprodukujú Slovenské elektrárne v novootvorenom treťom bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach, má v zmysle dohody s vládou smerovať za zvýhodnené ceny domácnostiam," spresnil Hajko.



Prijatím tohto zákona bude podľa KDH tlak na zníženie cien energie produkovanej na Slovensku minimálny. To je podľa hnutia pravdepodobne hlavný dôvod, prečo k predloženému návrhu zákona chýba predbežná kalkulácia, aký príjem chce vláda získať vyrubením osobitného odvodu. Vláda z odvodu nezíska ani zásadné zdroje na kompenzovanie vysokých cien energií pre firmy, samosprávy a domácnosti.



Podľa kresťanských demokratov nenaplní táto novela na Slovensku ani pôvodný zámer sledovaný Európskou úniou. Môže však mať negatívny vplyv na menších výrobcov a obchodníkov s energiami. "Ak zákon schvália poslanci v parlamente v aktuálnom znení, vláda dostane do rúk významnú právomoc stanovovať výšku ich daňového zaťaženia. Ona bude určovať, od akej hranice sa bude ich zisk považovať za nadmerný a vyrubovať im naň 90-percentné zdanenie," zdôraznil predseda KDH Milan Majerský, podľa ktorého je takáto nová silná právomoc v rukách menšinovej vlády neprijateľná a oslabuje princípy právneho štátu.