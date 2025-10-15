< sekcia Ekonomika
KDH: Novela zákona o hazardných hrách je nebezpečný posun v uvažovaní
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Novela zákona o hazardných hrách, ktorú v stredu schválila vláda, predstavuje nebezpečný posun v uvažovaní štátu. Namiesto toho, aby štát hazard len trpel ako spoločenský problém, ho chce po novom aktívne rozširovať a podporovať ako zdroj príjmov. Uviedol to podpredseda opozičného KDH Marián Čaučík.
„To, čo vláda robí, je úplne pomýlené. Namiesto zodpovednej konsolidácie a šetrenia na sebe, namiesto väčšieho zdanenia hazardu sa rozhodla, že bude hľadať peniaze v hazardných hrách, že bude ľuďom doma aj v zahraničí ponúkať stávky a lotérie ako biznis model. To nie je finančná politika, to je morálne zlyhanie,“ vyhlásil Čaučík.
Čaučík upozorňuje, že takýto krok je protirodinný a v priamom rozpore s tým, čo by mal štát robiť - chrániť rodiny pred rizikovým správaním, nie ich k nemu povzbudzovať. „Rodiny, ktoré už dnes bojujú s dlhmi, stratou dôvery či závislosťami, dostávajú od vlády jasný odkaz: hrajte, lebo my z toho potrebujeme peniaze do rozpočtu. To je hanba,“ povedal.
KDH podľa Čaučíka dlhodobo presadzuje, aby štát hazard obmedzoval, nie rozvíjal. „Hazard má byť regulovaný a prísne kontrolovaný, nie štátom propagovaný ako zdroj príjmov. Je to symbol bezradnosti vládnych politikov, ktorí nevedia šetriť, nevedia riadiť štátne podniky, a tak idú ponúkať hazard ľuďom aj za hranicami,“ dodal Čaučík. Zákon o hazardných hrách sa podľa neho mení za posledný mesiac už tretíkrát.
