KDH: Nový projekt odľahčovacej služby nebude v praxi fungovať

Bratislava 3. septembra (TASR) - Nový projekt odľahčovacej služby pre rodičov zdravotne znevýhodnených detí, ktorý spustilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v pondelok (2. 9.), nebude v praxi fungovať. Pre zlé nastavenie podmienok pre rodičov znevýhodnených detí nebude táto služba podľa poslankyne opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Martiny Holečkovej opäť využívaná.



"Minister Erik Tomáš (Hlas-SD) sám hovorí, že odľahčovacia služba je nevyužívaná preto, lebo rodičia nemajú dostatok prostriedkov na jej úhradu, no aj tak v novom projekte nastavilo jeho ministerstvo podmienky tak, že rodičia si budú musieť za túto službu zaplatiť a následne im ju o niekoľko týždňov preplatia úrady práce," uviedla Holečková.



Upozornila, že tieto rodiny žijú často na hranici chudoby a na deň im ostáva len niekoľko eur. Nemôžu si tak dovoliť zaplatiť za odľahčovaciu službu a potom týždne čakať na to, kedy im ju štát preplatí.



Holečková dodala, že v prípade projektu ide o zlé systémové nastavenie podmienok pre rodičov zdravotne znevýhodnených detí. "Minister práce tento projekt nastavil pre rodičov detí vo veku šesť až 18 rokov, čo však s dospelými deťmi? Na Slovensku sú tisíce dospelých zdravotne znevýhodnených osôb, o ktoré sa starajú ich rodičia, ktorí sú často v dôchodkovom veku, a práve oni potrebujú podporu v podobe tejto služby," uzavrela.



MPSVR prispeje cez pilotný projekt Podpora odľahčenia opatrovateľov rodinám zdravotne znevýhodnených detí na úhradu odľahčovacej služby v priemernej výške ekonomicky oprávnených prostriedkov. Rodičia budú môcť požiadať o preplatenie odľahčovacej služby vždy najneskôr do konca ďalšieho mesiaca.