KDH: Nový projekt rezortu práce neprinesie systémové riešenie

Bratislava 7. februára (TASR) - Nový projekt Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v oblasti opatrovateľskej služby neprinesie žiaden systémový pokrok. Viac ako 50 % ľudí na Slovensku pri potrebe opatrovateľa ho má problém nájsť. Uviedla to opozičná strana KDH.



"Riešenie predsa nemôže byť spustenie ďalšieho projektu financovaného rovnako z Európskeho sociálneho fondu, pretože tento má opäť obmedzené trvanie a po jeho ukončení ostanú odkázaní ľudia bez opatery a opatrovatelia prídu o prácu," povedala predsedníčka poslaneckého klubu KDH a expertka na sociálnu oblasť Martina Holečková.



KDH upozornila na to, že terénnu opatrovateľskú službu poskytuje v súčasnosti 17 % obcí a neposkytuje ju 2400 obcí z 2890. Poslankyňa KDH Andrea Turčanová uviedla, že v poskytovaní terénnej opatrovateľskej služby chýba systémovosť a kontinuita.



"Zo zákona by mala každá obec poskytovať terénnu opatrovateľskú službu, no realita je taká, že ju neposkytuje viac ako 80 % obcí. Z peňazí, ktoré dnes majú obce, totiž nie je možné túto službu poskytovať, a preto tu musí pomôcť obciam vláda, čo sa momentálne nedeje," vyjadrila sa Turčanová.



V stredu informoval na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) o tom, že MPSVR SR spúšťa nový projekt v oblasti opatrovateľskej služby. Celkovo bude stáť 100 miliónov eur a má pomôcť takmer 13.000 ľuďom.



Projekt je naplánovaný na dva roky. Tomáš priblížil, že k 1. januáru 2026 musí byť v zmysle plánu obnovy spustená komplexná reforma v sociálnych službách. Základným princípom má byť to, že odkázaný človek bude dostávať jeden príspevok a rozhodne sa, na čo ho použije. Nový projekt tak má pomôcť ľuďom, kým bude v platnosti nová reforma.