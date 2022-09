KDH: Odberatelia energií po rokovaní vlády nevedia, s čím majú počítať

Bratislava 21. septembra (TASR) - Odberatelia energií ani po rokovaní vlády nevedia, s akou pomocou majú počítať. Uviedol to ekonomický expert a člen vedenia mimoparlamentného KDH Jozef Hajko v reakcii na stredajšie rokovanie vládneho kabinetu o novele energetickej legislatívy, ktorá má zmierniť dosahy vysokých cien energií.



"Vláda dnes ukázala, ako sa to nerobí. Kríza s drahými energiami zo dňa na deň dramaticky silnie, ale ani po dnešnom rokovaní vlády nevieme, s akou konkrétnou pomocou majú počítať domácnosti, nemocnice, školy, samosprávy či firmy. Stále netušíme, aké budú ceny od budúceho roka a nevidíme ani len jednoznačný krízový plán, aký by mal byť v takejto vážnej situácii základom na akékoľvek ďalšie kroky," priblížil.



"Vieme iba, že ceny elektriny a plynu v situácii núdzového stavu sa majú určovať vládnym nariadením, za podmienky, že sa schvália navrhované zákony v rozhádanom parlamente," podčiarkol.



Vláda je podľa neho tvrdohlavá a nenechá sa inšpirovať aspoň niektorými radami odborníkov, napríklad aj z dielne KDH. "Už dávno mal byť známy krízový plán na dodávanie energií, prijatý zákon o energetickej chudobe či znížená spotreba zemného plynu masívnou, nie symbolickou podporou zatepľovania domov," poznamenal.



"Dúfame, že všeobecné nič nehovoriace reči nahradia veľmi rýchlo konkrétne adresné opatrenia. Na nič iné už nezostal čas, ktorý vláda, žiaľ, v lete premárnila," dodal Hajko.