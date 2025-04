KDH: Odľahčovacia služba pre opatrovateľov stále nefunguje

Bratislava 15. apríla (TASR) - Odľahčovacia služba pre opatrovateľov zdravotne znevýhodnených detí stále nefunguje. Po vlaňajších zmenách mala byť služba prístupná pre všetkých, ktorí ju potrebujú. Podľa opozičného KDH to však v skutočnosti tak nie je. KDH na to upozornilo v utorok na tlačovej konferencii s tým, že v nedohľadne je aj reforma financovania sociálnych služieb.



Podľa poslankyne KDH Andrey Turčanovej vlani minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) predstavil národný projekt odľahčovacej služby, ktorá mala byť od januára tohto roka financovaná aj z európskych zdrojov. „Teraz je vlastne odľahčovacia služba podľa zákona prístupná všetkým, ale celkom tak to nie je. Zistili sme, že od septembra 2024 túto službu využilo osem ľudí, ale zákonný nárok splnilo, teda služba bola následne refundovaná, len siedmim z nich, čo je veľmi nízke číslo,“ uviedla Turčanová.



Doplnila, že odľahčovaciu službu vlani ministerstvo menilo pre to, lebo bola nevyužívaná z dôvodu, že rodičia nemali dostatok prostriedkov na jej úhradu. „Ale podmienky, ktoré ministerstvo nastavilo, sú také, že najprv si musíte odľahčovaciu službu zaplatiť, zabezpečiť, následne dať žiadosť na príslušný úrad práce a čakať ďalšie mesiace na jej refundáciu,“ doplnila poslankyňa.



Podľa Turčanovej v nedohľadne je aj reforma financovania sociálnych služieb, ktorá sa posúva z januára na september 2026. „Táto reforma mala konečne priniesť istotu poskytovateľom, zjednodušenie systému a spravodlivejšie podmienky pre všetkých. Ešte ani nevstúpila do platnosti a už máme pred sebou ďalších deväť mesiacov neistoty,“ priblížila poslankyňa.



Na súčasné nastavenie systému starostlivosti o zdravotne znevýhodnených upozornila aj Mária Červeňová z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. „Mamy samoživiteľky, ktoré sa starajú o zdravotne znevýhodnené deti, sú ochotné obetovať všetko, a napriek tomu musia podstupovať množstvo prekážok. Nastavenie zdravotného systému je veľmi chybné, nedokáže pokryť terapie, a tak sú tieto rodiny naozaj odkázané na pomoc občianskym združeniam,“ uviedla.



Sociálne služby sú podľa riaditeľky zariadenia pre seniorov Zuzany Bošnákovej na okraji záujmu. Pripomenula, že populácia starne a potreba takýchto zariadení bude čoraz vyššia, štát by sa podľa nej mal na to pripraviť a zabezpečiť, aby sa tieto služby mohli poskytovať dôstojne a udržateľne.