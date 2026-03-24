KDH odmieta výber dodávateľa geologického prieskumu tunela Karpaty
V tendri Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) za takmer 18 miliónov eur zvíťazila prakticky jediná ponuka od konzorcia, tvrdí.
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) ostro odmieta spôsob, akým štát vybral dodávateľa na geologický prieskum pre plánovaný tunel Karpaty. V tendri Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) za takmer 18 miliónov eur zvíťazila prakticky jediná ponuka od konzorcia, do ktorého sa spojili najväčší hráči na trhu. Ako KDH v utorok informovalo, takýto postup nesie všetky znaky kartelovej dohody, pri ktorej štát rezignoval na súťaž a stal sa rukojemníkom „oligopolu“.
NDS podľa KDH minulý týždeň podpísala zmluvu s víťazom tendra na prieskum a dlhoročný monitoring pre budúci najdlhší slovenský tunel. Kresťanskí demokrati upozornili, že ak sa kľúčové firmy spoja do jedného obrovského „superzdruženia“ a eliminujú medzi sebou akúkoľvek konkurenciu, výsledkom nie je férová súťaž, ale vopred rozdelený trh.
„Nazvime veci pravým menom. Súťaž s jedným uchádzačom, kde sa spoja všetci veľkí hráči, už nie je verejné obstarávanie, ale kartel. Štát v takejto situácii vôbec nevyjednáva, len slepo podpisuje predložené účty. Keď pri zákazke za takmer 18 miliónov eur neexistuje žiadny tlak na cenu, vzniká otvorený priestor na predraženie. Ak štát toleruje kartelové správanie, účet neplatí firma, ale každý jeden občan tejto krajiny,“ uviedol predseda poslaneckého klubu KDH v Národnej rade SR Igor Janckulík.
Podľa hnutia nejde o náhodu, ale o vážny systémový problém. Ak je štátny tender nastavený tak, že sa doň reálne zapojí len jedna ponuka, nedá sa hovoriť o transparentnosti. KDH varovalo, že takéto praktiky hrubo deformujú trh, likvidujú férových hráčov a posúvajú Slovensko späť do čias, keď o verejných peniazoch rozhodovali uzavreté skupiny. „Slovensko nepotrebuje len nové tunely. Slovensko v prvom rade potrebuje férové pravidlá pri narábaní so spoločnými peniazmi,“ uzavrel Janckulík.
NDS uzavrela zmluvu na podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a monitoring vôd pre stavbu úseku diaľnice D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica (vrátane tunela Karpaty) so Združením Karpaty zhruba za 17,9 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Vyplýva to zo zmluvy o dielo na tieto služby zverejnenej v centrálnom registri zmlúv. Vedúcim združenia je spoločnosť Geoexperts so sídlom v Žiline, v združení je ďalších šesť firiem.
