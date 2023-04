KDH: Osamelí rodičia potrebujú väčšiu pozornosť štátu

Bratislava 24. apríla (TASR) - Mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) upozorňuje, že je nutné legislatívne definovať, kto je samoživiteľ (jednorodič) a vytvoriť ročný program sprevádzania, ktorý by im pomohol tak, aby neboli diskriminovaní. V SR je totiž 200.000 detí vychovávaných jedným rodičom a tvorí to 150.000 domácností. V pondelok to uviedla hovorkyňa hnutia Lenka Halamová na základe záverov odborných diskusií zástupcov KDH a expertov.



"Prvým krokom je dosiahnuť právne uznanie pojmu jednorodič ako sociálne znevýhodnenej skupiny občanov, ktorá si zaslúži osobitnú pozornosť štátu, verejných inštitúcií a spoločnosti z dôvodu vyššieho rizika ohrozenia chudobou alebo sociálneho vylúčenia," vysvetľuje členka predsedníctva KDH Martina Holečková, ktorá sa venuje otázkam sociálnej a rodinnej politiky. Hnutie navrhuje definovať samoživiteľa ako dospelú osobu, ktorá žije sama a má zverené v osobnej starostlivosti nezaopatrené dieťa alebo deti, s ktorými žije v spoločnej domácnosti a vychováva ich bez podpory a pomoci inej dospelej osoby, žijúcej v spoločnej domácnosti.



Program sprevádzania by podľa zakladateľky organizácie Jeden rodič Evy Markovej mohli uskutočňovať centrá pomoci pre rodiny na úrovni miest a obcí, ktoré by poskytovali riešenia konkrétnych životných situácií na mieru daným rodinám. "Počas jedného roka získa rodič a jeho deti nové vedomosti a zručnosti tak, aby si dokázali poradiť v období kríz sami. Rodiny by čerpali odborné poradenstvá psychológa, životného kouča, mentora, právnika, kariérneho či ekonomického poradcu," spresňuje.



Tridsaťsedem percent jednorodičovských domácností je kategóriou, ktorá je najviac ohrozená chudobou, uviedla Halamová podľa anonymného štatistického zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností EU SILC 2018.