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KDH po zásahu regulátora žiada o nezávislý audit Slovenskej pošty
Úrad po podnetoch a petíciách samospráv vyzval Slovenskú poštu, aby bezodkladne upustila od doterajšieho spôsobu dočasného zatvárania pôšt.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Opozičné KDH žiada premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby zabezpečil komplexný a nezávislý audit Slovenskej pošty. Poslanec Národnej rady (NR) SR, podpredseda hnutia a parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj Igor Janckulík (KDH) v liste predsedovi vlády žiada preveriť hospodárenie štátnej spoločnosti, pracovné podmienky zamestnancov, proces rušenia a zatvárania pobočiek, transformačný plán na roky 2026 až 2028 aj kontrolu zo strany Ministerstva dopravy (MD) SR. Dôvod na audit podľa KDH ešte zosilnil aktuálny zásah Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Úrad po podnetoch a petíciách samospráv vyzval Slovenskú poštu, aby bezodkladne upustila od doterajšieho spôsobu dočasného zatvárania pôšt. Upozornil na neprimerané zásahy do verejnej poštovej siete a požadoval zabezpečenie služieb v súlade so zákonom, poštovou licenciou a požiadavkami na kvalitu. Slovenská pošta následne oznámila, že od plánovaného dočasného zatvárania a obmedzovania otváracích hodín upúšťa.
„Toto už nie sú iba upozornenia KDH, zamestnancov alebo starostov. Do postupu Slovenskej pošty musel zasiahnuť samotný regulátor. Ak musí štátnemu podniku pripomínať povinnosť dodržiavať zákon, licenciu a kvalitu služieb, premiér sa nemôže tváriť, že ide o bežnú internú transformáciu. Práve preto žiadame nezávislý audit,“ povedal Janckulík.
MD pre TASR uviedlo, že vníma potrebu Slovenskej pošty realizovať opatrenia, ktoré zlepšia jej hospodársku situáciu. „Medzi ne patrí aj optimalizácia siete pobočiek. Táto téma je však vyslovene odborná a odmietame, aby do nej ktokoľvek vťahoval politiku a zneužíval to na svoju kampaň,“ odvetila rezortná hovorkyňa Petra Poláčiková. „Pošta rešpektovala výzvu na zastavenie dočasného zatvárania pobočiek a týmto celú vec považujeme za uzavretú,“ dodala.
Audit má podľa KDH preveriť finančné hospodárenie, efektívnosť transformačných opatrení, personálnu politiku, dodržiavanie Zákonníka práce, rozhodovanie o pobočkovej sieti aj to, či ministerstvo dopravy ako jediný akcionár vykonáva nad Slovenskou poštou dostatočnú kontrolu.
„Premiér Robert Fico sa nemôže tváriť, že toto je iba problém manažmentu pošty. Pošta patrí štátu a štát za ňu nesie zodpovednosť. Máme stovky podnetov od zamestnancov, nespokojné samosprávy a teraz aj zásah regulátora. Ak vláda tvrdí, že je všetko v poriadku, potom sa nezávislého auditu nemá prečo báť,“ zdôraznil Janckulík.
Na KDH sa v posledných mesiacoch obrátili stovky zamestnancov Slovenskej pošty s podnetmi týkajúcimi sa personálneho podstavu, vysokej pracovnej záťaže, zastupovania, dovoleniek, nadčasov, nízkych miezd či tlaku na predaj komerčných produktov. KDH preto podalo podnet na Národný inšpektorát práce a tému opakovane otvorilo aj na parlamentnom výbore. Vedenie pošty a koaliční poslanci však rokovanie odignorovali.
Úrad po podnetoch a petíciách samospráv vyzval Slovenskú poštu, aby bezodkladne upustila od doterajšieho spôsobu dočasného zatvárania pôšt. Upozornil na neprimerané zásahy do verejnej poštovej siete a požadoval zabezpečenie služieb v súlade so zákonom, poštovou licenciou a požiadavkami na kvalitu. Slovenská pošta následne oznámila, že od plánovaného dočasného zatvárania a obmedzovania otváracích hodín upúšťa.
„Toto už nie sú iba upozornenia KDH, zamestnancov alebo starostov. Do postupu Slovenskej pošty musel zasiahnuť samotný regulátor. Ak musí štátnemu podniku pripomínať povinnosť dodržiavať zákon, licenciu a kvalitu služieb, premiér sa nemôže tváriť, že ide o bežnú internú transformáciu. Práve preto žiadame nezávislý audit,“ povedal Janckulík.
MD pre TASR uviedlo, že vníma potrebu Slovenskej pošty realizovať opatrenia, ktoré zlepšia jej hospodársku situáciu. „Medzi ne patrí aj optimalizácia siete pobočiek. Táto téma je však vyslovene odborná a odmietame, aby do nej ktokoľvek vťahoval politiku a zneužíval to na svoju kampaň,“ odvetila rezortná hovorkyňa Petra Poláčiková. „Pošta rešpektovala výzvu na zastavenie dočasného zatvárania pobočiek a týmto celú vec považujeme za uzavretú,“ dodala.
Audit má podľa KDH preveriť finančné hospodárenie, efektívnosť transformačných opatrení, personálnu politiku, dodržiavanie Zákonníka práce, rozhodovanie o pobočkovej sieti aj to, či ministerstvo dopravy ako jediný akcionár vykonáva nad Slovenskou poštou dostatočnú kontrolu.
„Premiér Robert Fico sa nemôže tváriť, že toto je iba problém manažmentu pošty. Pošta patrí štátu a štát za ňu nesie zodpovednosť. Máme stovky podnetov od zamestnancov, nespokojné samosprávy a teraz aj zásah regulátora. Ak vláda tvrdí, že je všetko v poriadku, potom sa nezávislého auditu nemá prečo báť,“ zdôraznil Janckulík.
Na KDH sa v posledných mesiacoch obrátili stovky zamestnancov Slovenskej pošty s podnetmi týkajúcimi sa personálneho podstavu, vysokej pracovnej záťaže, zastupovania, dovoleniek, nadčasov, nízkych miezd či tlaku na predaj komerčných produktov. KDH preto podalo podnet na Národný inšpektorát práce a tému opakovane otvorilo aj na parlamentnom výbore. Vedenie pošty a koaliční poslanci však rokovanie odignorovali.