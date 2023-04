KDH: Podnikom a samosprávam chýbajú základné informácie k dotáciám

Bratislava 12. apríla (TASR) – Mimoparlamentné KDH vyzvalo ministra hospodárstva Karla Hirmana, aby predložil zrozumiteľný a záväzný koncept pomoci s vysokými cenami energií pre podniky a samosprávy minimálne v druhom štvrťroku 2023. Uplynula už takmer polovica apríla, no podľa hnutia stále nie je jasné, s čím majú podporované inštitúcie počítať, upozornilo v stredu KDH.



Štát by mal podľa vyhlášky za prvý kvartál dotovať samosprávam a firmám 80 % z ceny silovej elektriny a zemného plynu ako komodity presahujúcej 99 eur za megawatthodinu (MWh) pri plyne a 199 eur za MWh pri elektrine. "Podniky a samosprávy potrebujú jasnú reč, ako to bude vyzerať s pomocou pri dodávke energií v nasledujúcich mesiacoch. Ministerská dotačná výzva pokryla v tomto roku len mesiace január až marec. Minister Hirman ešte vo februári vyhlásil, že o predĺžení pomoci sa vyjadrí na základe vývoja cien na trhu s energiami, a nevylúčil, že cenové stropy sa znížia," uviedol ekonomický expert KDH Jozef Hajko.



KDH upozornilo, že vláda ešte v októbri 2022 oznamovala pomoc pre malé a stredné podniky s tým, že drvivá väčšina splní kritériá schém pomoci s vysokými cenami energií a bude im vyplatená dotácia za posledný kvartál v roku 2022. "Sľúbené dotácie za mesiace október, november a december pre podporované inštitúcie však ministerstvo hospodárstva už neplánuje vyplatiť," spresnil expert KDH na energetiku a bezpečnosť Andrej Žiarovský.



Kresťanskí demokrati podporujú zníženie stropov a pokračovanie v poskytovaní pomoci pre podniky a samosprávy. "Toto všetko by sa malo diať s cieľom udržať konkurencieschopnosť slovenských firiem na medzinárodnom trhu a zohľadňujúc vývoj cien elektriny a zemného plynu na burzách," dodal Hajko.