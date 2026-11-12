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KDH podporuje protest železničiarov, bude presadzovať ich ochranu
KDH označilo za nevyhnutné, aby vláda so zástupcami zamestnancov viedla vecný dialóg a prijímala konkrétne opatrenia.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 12. novembra (TASR) - Opozičné KDH vyjadrilo podporu štvrtkovému protestu zamestnancov slovenských železníc. Ľudia, ktorí denne zabezpečujú železničnú dopravu, si podľa hnutia zaslúžia dôstojné pracovné podmienky, spravodlivé odmeňovanie a najmä bezpečnosť pri výkone svojej práce. Podpredseda KDH a poslanec Národnej rady SR Igor Janckulík vo štvrtok zároveň oznámil, že v parlamente budú presadzovať, aby vlakvedúci a vlakoví kontrolóri, teda revízori, získali zákonné postavenie chránenej osoby.
KDH označilo za nevyhnutné, aby vláda so zástupcami zamestnancov viedla vecný dialóg a prijímala konkrétne opatrenia. Osobitnú pozornosť chce hnutie venovať bezpečnosti pracovníkov, ktorí sú v priamom kontakte s cestujúcimi a pri výkone svojich povinností môžu čeliť agresívnemu správaniu či fyzickým útokom.
„Stojíme za železničiarmi, ktorí vyšli do ulíc. Štát od nich vyžaduje profesionalitu, zodpovednosť a zvládanie náročných situácií. Musí im však zabezpečiť aj primerané pracovné podmienky a ochranu. Odmietame, aby sa zamestnanci pri obyčajnej kontrole cestovných lístkov museli obávať fyzického napadnutia,“ povedal Janckulík. Za trestný čin spáchaný na chránenej osobe v súvislosti s výkonom jej práce môže páchateľovi hroziť prísnejší trest.
Ministerstvo dopravy už v októbri informovalo, že so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) pripravujú návrh, aby vlakvedúci a rušňovodiči získali postavenie chránenej osoby. Kto na nich zaútočí pre výkon ich práce, bude čeliť prísnejšiemu trestu - rovnako ako pri útoku na učiteľa alebo zdravotníka. Predchádzali tomu dva fyzické útoky na vlakový personál počas jedného týždňa. Vlani ZSSK evidovala 43 takýchto útokov, od začiatku tohto roka ďalších 31.
Predseda KDH Milan Majerský očakáva, že sa tieto oznámenia premietnu do konkrétnej právnej úpravy, ktorá bude pamätať aj na revízorov. „Železnice potrebujú investície do infraštruktúry, ale rovnako dôležití sú ľudia, ktorí ich držia v chode. Vláda sa musí prestať pozerať na zamestnancov len cez čísla v rozpočtových tabuľkách. Bez skúsených a motivovaných pracovníkov nebude fungovať ani modernizovaná železnica. Železničiari si zaslúžia rešpekt a konkrétne výsledky, nie ďalšie prázdne sľuby,“ dodal Majerský.
Protest železničiarov plne podporilo aj opozičné hnutie PS. Železnice na Slovensku sú podľa poslanca Jána Hargaša (PS) v dezolátnom stave, vlaky sa zrážajú, horia a každý deň meškajú. „V rovnakom čase vidíme, ako sú železnice tunelované zákazkami v prospech vybraných oligarchov. To sú presne tie zdroje, ktoré potom chýbajú na rozvoj vlakovej dopravy a na zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov železníc. V tomto kontexte plne podporujeme snahu odborárov poukázať na túto nespravodlivosť,“ povedal Hargaš.
KDH označilo za nevyhnutné, aby vláda so zástupcami zamestnancov viedla vecný dialóg a prijímala konkrétne opatrenia. Osobitnú pozornosť chce hnutie venovať bezpečnosti pracovníkov, ktorí sú v priamom kontakte s cestujúcimi a pri výkone svojich povinností môžu čeliť agresívnemu správaniu či fyzickým útokom.
„Stojíme za železničiarmi, ktorí vyšli do ulíc. Štát od nich vyžaduje profesionalitu, zodpovednosť a zvládanie náročných situácií. Musí im však zabezpečiť aj primerané pracovné podmienky a ochranu. Odmietame, aby sa zamestnanci pri obyčajnej kontrole cestovných lístkov museli obávať fyzického napadnutia,“ povedal Janckulík. Za trestný čin spáchaný na chránenej osobe v súvislosti s výkonom jej práce môže páchateľovi hroziť prísnejší trest.
Ministerstvo dopravy už v októbri informovalo, že so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) pripravujú návrh, aby vlakvedúci a rušňovodiči získali postavenie chránenej osoby. Kto na nich zaútočí pre výkon ich práce, bude čeliť prísnejšiemu trestu - rovnako ako pri útoku na učiteľa alebo zdravotníka. Predchádzali tomu dva fyzické útoky na vlakový personál počas jedného týždňa. Vlani ZSSK evidovala 43 takýchto útokov, od začiatku tohto roka ďalších 31.
Predseda KDH Milan Majerský očakáva, že sa tieto oznámenia premietnu do konkrétnej právnej úpravy, ktorá bude pamätať aj na revízorov. „Železnice potrebujú investície do infraštruktúry, ale rovnako dôležití sú ľudia, ktorí ich držia v chode. Vláda sa musí prestať pozerať na zamestnancov len cez čísla v rozpočtových tabuľkách. Bez skúsených a motivovaných pracovníkov nebude fungovať ani modernizovaná železnica. Železničiari si zaslúžia rešpekt a konkrétne výsledky, nie ďalšie prázdne sľuby,“ dodal Majerský.
Protest železničiarov plne podporilo aj opozičné hnutie PS. Železnice na Slovensku sú podľa poslanca Jána Hargaša (PS) v dezolátnom stave, vlaky sa zrážajú, horia a každý deň meškajú. „V rovnakom čase vidíme, ako sú železnice tunelované zákazkami v prospech vybraných oligarchov. To sú presne tie zdroje, ktoré potom chýbajú na rozvoj vlakovej dopravy a na zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov železníc. V tomto kontexte plne podporujeme snahu odborárov poukázať na túto nespravodlivosť,“ povedal Hargaš.