KDH: Potrebujeme definitívnu dohodu s elektrárňami

Bratislava 2. januára (TASR) - Ak sa vláda definitívne nedohodne na dodávkach lacnejšej elektriny zo Slovenských elektrární, celá koncepcia pomoci s cenami pre domácnosti sa môže rozpadnúť. Upozornilo na to mimoparlamentné KDH v reakcii na rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý zvýšil sieťové poplatky o päť percent. Podľa kresťanských demokratov potrebuje Slovensko definitívnu dohodu so Slovenskými elektrárňami.



"Chaos a neistota pri elektrine pokračujú aj na začiatku nového roka. Isté je zatiaľ len jedno. Ceny pre domácnosti tento rok plošne stúpnu. Zatiaľ o 2,5 percenta, môže to však byť aj mnohonásobne viac. A budeme radi, ak elektriny bude dostatok," uviedol ekonomický expert KDH Jozef Hajko.



V takom prípade podľa neho môže vláda trvať na svojom záväzku, že by ceny pre domácnosti mali byť s miernou úpravou rovnaké ako vlani a bude hľadať peniaze na dodatočné dotácie. Hajko však upozornil, že štátny rozpočet s takouto alternatívou nepočíta, a tak bude musieť vláda počas roka zvyšovať dane.



"Druhou, nemenej nepopulárnou alternatívou bude, že ceny pre domácnosti napokon poskočia o desiatky percent, možno aj o viac," upozornil Hajko.



Vláda sa tak podľa KDH dostáva do pasce, ktorú si sama nastražila. Zatiaľ nedokáže získať lacnú elektrinu zo Slovenských elektrární a zároveň sa postavila aj nad Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a prikázala mu zastropovať ceny sieťových poplatkov. Tým podľa kresťanských demokratov ohrozila už nielen výrobcov, ale aj dodávateľov elektriny.



Ak sa vláde podarí situáciu ustáť a naplní sľub o nezvyšovaní cien elektriny pre domácnosti na tento rok, bude to podľa KDH za cenu veľkých problémov pre výrobcov i dodávateľov elektriny na Slovensku. "Navyše problém zvýšených cien odsúva do budúcna. Ako budú vyzerať ceny o rok? Poskočia na dvojnásobok, trojnásobok? Veď súčasné populistické bašovanie bude musieť na niekoho dopadnúť, niekto to bude musieť zaplatiť," dodal Hajko.