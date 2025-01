KDH: Pre konsolidáciu klesne životná úroveň rodín

Bratislava 8. januára (TASR) - Na konsolidačné opatrenia, ktoré začali platiť od začiatku toho roka, najviac doplatia rodiny s viacerými deťmi. Životná úroveň najvýraznejšie poklesne rodinám s tromi deťmi, ktoré v tomto roku prídu o 740 eur. Upozornilo na to v stredu opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).



"Najviac doplatia na konsolidáciu tento rok rodiny s tromi deťmi. V tomto roku budú mať menej o 740 eur. To znamená, že si nakúpia menej tovarov a služieb, ako by si mohli nakúpiť, tým ich životná úroveň klesne. Rodiny s dvomi deťmi prídu tento rok o 718 eur, rodiny s jedným dieťaťom o 333 eur. Jednorodičovské rodiny s dvomi deťmi prídu tento rok o 397 eur," priblížil poslanec KDH a ekonomický expert hnutia Jozef Hajko s tým, že pri výpočtoch vychádzali z oficiálnych podkladov ministerstva financií a prepočtov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.



Priblížil, že na zníženie životnej úrovne rodín majú dosah opatrenia z konsolidačného balíka i úprava daňového bonusu. "Budeme presadzovať tento rok, aby sa zrušila daň z finančných operácií, ktorá má nastúpiť od 1. apríla. Budeme presadzovať, aby sa zachoval daňový bonus tak, ako bol v minulom roku, aby sa zachoval rodičovský dôchodok, ktorý sa ruší tento rok. Budeme presadzovať aj to, aby sa zjednodušil daňový systém, aby sa vyšlo v ústrety aj podnikateľom. A napokon, aby pomoc, ktorú vláda poskytuje obyvateľom, bola adresná," uviedol Hajko.



Poslanec KDH Marián Čaučík pripomenul, že hnutie už vlani navrhovalo, aby štát začal šetriť predovšetkým na sebe. Kresťanskí demokrati podľa poslanca navrhovali, aby štát ušetril 10 % na výdavkoch ministerstiev a štátnych inštitúcií, takisto na zamestnancoch štátu či prostredníctvom predaja nadbytočného majetku. "Nestalo sa a aj napriek slovám o prepúšťaní zamestnancov štátu, o ktorom hovorila táto vláda, sa udeje v tomto roku opak. Prijmú nových zamestnancov a pôjde na to suma 500 miliónov eur, o ktoré mohol byť menší deficit štátu," doplnil.



V novom roku začali platiť viaceré opatrenia z balíka na ozdravenie verejných financií. Ide o zmeny v DPH či zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb od určitej výšky príjmu firiem. Upravila sa aj maximálna suma daňového bonusu na dieťa, ktorá klesla zo 140 na 100 eur. Po novom už na daňový bonus nemajú nárok rodičia detí nad 18 rokov. Mení sa aj fungovanie tzv. rodičovského dôchodku.