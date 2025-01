KDH pre útok na kataster iniciuje zvolanie pôdohospodárskeho výboru

Bratislava 14. januára (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) pre kybernetický útok na počítačové systémy Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR iniciuje mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej Rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. TASR o tom informovala hovorkyňa hnutia Lenka Kovár.



"Iniciujem mimoriadny pôdohospodársky výbor, pretože sú podozrenia z neoprávneného zásahu do systému katastra nehnuteľností. Ochromenie katastra po kybernetickom útoku ovplyvnilo množstvo občanov, podnikateľov a inštitúcií," uviedol člen výboru Marián Čaučík (KDH). Na rokovanie výboru by podľa neho mali prísť situáciu vysvetliť minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD), predseda ÚGKK SR Juraj Celler a riaditeľ Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Roman Konečný.



Poslanec NR SR Peter Stachura (KDH) potvrdil, že hnutie trvá na poslaneckom prieskume na ÚGKK SR. Rokovanie Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti NBÚ, na ktorom chcelo prieskum iniciovať, poslanci neotvorili, pretože výbor nebol uznášaniaschopný.



Pracoviská katastrálnych odborov boli v uplynulých dňoch dočasne zatvorené pre rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Ten zasiahol informačný systém ÚGKK SR, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov. Ministerstvo vnútra SR informovalo, že od pondelka (13. 1.) a utorka niektoré katastrálne odbory opäť fungujú. Opozícia to spochybňuje. NBÚ ani ÚGKK SR podľa opozičných predstaviteľov na utorkovej formálnej diskusii nevedeli uviesť, kedy by mohli byť katastre spustené naplno a dáta obnovené.