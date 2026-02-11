< sekcia Ekonomika
KDH: Premiér by mal ukázať, že chce riešiť možné zastavenie eurofondov
Európska komisia (EK) dobre vidí, ako sa na Slovensku nevyšetruje korupcia a daňové podvody, tvrdí KDH.
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Európska komisia (EK) dobre vidí, ako sa na Slovensku nevyšetruje korupcia a daňové podvody. Reálne tak hrozí, že by mohla SR zastaviť čerpanie eurofondov, čo by bol pre slovenskú ekonomiku veľký problém. Upozornili na to v stredu na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predstavitelia opozičného KDH. V tejto súvislosti vyzvali premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby veľmi rýchlo ukázal Bruselu, že túto situáciu chce riešiť.
„Európska komisia hovorí veľmi jasne, že máme vážny problém s daňovou kriminalitou a s praním špinavých peňazí. Potvrdzuje to aj problémy v polícii,“ vyhlásil predseda KDH Milan Majerský. Hnutie podľa neho nechce, aby Slovensko prišlo o eurofondy, predseda vlády však robí všetko preto, aby sa tak stalo.
„Slušným ľuďom dvíha dane, účet za beztrestnosť jednotlivých politikov z vládnej koalície zaplatia rodiny. Teraz už reálne hrozí, že prídeme aj o eurofondy, o finančné prostriedky, ktoré môžeme investovať do rastu ekonomiky, aj do rozvoja našej krajiny,“ konštatoval.
Premiér podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa vie o signáloch možného pozastavenia eurofondov a aké problémy by to spôsobilo slovenskej ekonomike. Namiesto toho, aby v tejto súvislosti riadil ministrov a dával im jasné pokyny, snaží sa „pokútne“ meniť obsah správy o právnom štáte.
„Jasne sme pomenovali, že polícia zlyháva nielen vo vyšetrovaní korupcie, ale aj vo vyšetrovaní sofistikovanej trestnej činnosti. Zlyháva Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS), ktorý neodhaľuje dostatočne efektívne úniky na clách, na DPH. Systematicky sa oslabujú vyšetrovacie kapacity tak polície, ako aj KÚFS,“ vymenoval Karas.
Vedenie polície a KÚFS malo podľa KDH vyvodiť osobnú zodpovednosť, ale nestalo sa tak a situáciu nevedia vyriešiť ani príslušní ministri. „Pán premiér, keďže ide o národno-štátny záujem Slovenskej republiky, odporúčame vám, a tak by sme postupovali my na vašom mieste v tejto situácii, aby ste ako signál dobrej vôle, že túto situáciu chcete riešiť, odvolali bezodkladne vedenie policajného zboru, ako aj KÚFS,“ vyhlásil podpredseda KDH. Takisto by bolo podľa neho vhodné, aby poveril riadením ministerstva vnútra iného ministra.
„Jednoducho dajte signál vo vzťahu k Európskej únii a EK, že Slovenská republika to myslí s ochranou európskych peňazí a peňazí daňových poplatníkov úprimne a že sme pripravení urobiť všetky kroky preto, aby sme nijakým spôsobom nedali zámienku Bruselu, aby pozastavoval toky európskych peňazí na Slovensko,“ doplnil Karas.
