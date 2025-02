KDH: Premiér by mal v USA presadzovať slovenské ekonomické záujmy

Bratislava 20. februára (TASR) - Kresťanskí demokrati v súvislosti s návštevou predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) v USA apelujú na to, aby využil svoju cestu, prípadne stretnutie s prezidentom Donaldom Trumpom alebo jeho blízkymi spolupracovníkmi, na presadzovanie slovenských záujmov, predovšetkým ekonomických. Uviedlo vo štvrtok vo svojej výzve premiérovi Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).



"V prvom rade očakávame, že sa pokúsi prispieť k odvráteniu hrozby zavedenia ciel zo strany USA, pretože tie by na Slovensko dopadli dramatickejšie, než sa väčšinu krajín Európskej únie," upozornilo opozičné hnutie. Ďalej je podľa KDH dôležité, aby premiér otvoril tému dovozu čipov. Američania by mali totiž v súčasnosti prehodnocovať svoj vývoz a Slovensko podľa kresťanských demokratov zatiaľ nepatrí ku krajinám, ktoré budú mať neobmedzený prístup k americkým technológiám.



KDH v tejto súvislosti zdôraznilo, že vzhľadom na štruktúru slovenského priemyslu je v našom životnom záujme, aby sa americké čipy a technológie dostali aj k našim automobilkám či priemyslu vo všeobecnosti.



"Taktiež očakávame, že bude riešiť vzniknutú situáciu s plánovanými čínskymi investíciami na Slovensku, ktoré môžu vážne ohroziť náš export do Spojených štátov, čo je v kontexte našej vysokej naviazanosti na export veľmi závažné pre živobytie slovenských občanov," doplnilo hnutie.