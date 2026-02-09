< sekcia Ekonomika
KDH: Premiér by mal zverejniť, s akým plánom ide na samit EÚ
S čím náš premiér ide na tento samit, či povie znovu, že je to drahá večera alebo drahý obed? To si Slovensko neželá a nikomu to nepomôže, uviedla europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann.
Autor TASR
Bratislava 9. februára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) zatiaľ neinformoval, čo bude presadzovať na nadchádzajúcom neformálnom samite o konkurencieschopnosti Európskej únie (EÚ) v Bruseli, a aký je plán Slovenska pre toto stretnutie. V pondelok na to upozornilo opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Predseda vlády by mal podľa poslancov KDH o svojich zámeroch informovať a ponúkli mu viacero tém, ktoré by mal presadzovať.
„Aký je plán Slovenskej republiky pre tento samit? S čím náš premiér ide na tento samit, či povie znovu, že je to drahá večera alebo drahý obed? To si Slovensko neželá a nikomu to nepomôže,“ uviedla europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann.
Riešenia, ktoré by mali byť témou stretnutia, sú podľa nej pre Slovensko veľmi dôležité, nakoľko priemysel sa dostáva pod obrovský tlak zapríčinený legislatívou, drahými energiami či nedostatkom kritických surovín.
KDH ponúklo premiérovi niekoľko zásadných tém, ako je napríklad práve riešenie nedostatku kritických surovín, dokončenie transformácie vnútorného trhu EÚ, zrušenie legislatívy, ktorá bráni konkurencieschopnosti, prehodnotenie zavedenia emisných povoleniek ETS 2 či zmena v prístupe k obchodným dohodám, ktorou by sa z dohôd vypustilo pôdohospodárstvo.
Poslanec Národnej rady SR za KDH Branislav Škripek skonštatoval, že postoj premiéra pred samitom sa asi poslanci nedozvedia, no zároveň uznal, že nakoľko ide o neformálny samit, nie je premiér povinný poslancov Výboru pre európske záležitosti o stanovisku Slovenska informovať. Napriek tomu očakáva, že by mal premiér svoje postoje a názory pred stretnutím vysvetliť. „Predsa len sme parlamentná demokracia a európsky výbor je jeden z našich najdôležitejších,“ zdôraznil Škripek.
