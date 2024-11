KDH: Prepadnú stovky miliónov eur z EK pre slovenských farmárov

Bratislava 20. novembra (TASR) - Pondelkové (18. 11.) rokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie podľa opozičného KDH ukázalo, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR nemá reálny plán rozvoja sektora. Hnutie taktiež v stredu upozornilo na to, že stovky miliónov eur z Európskej komisie pre slovenských farmárov prepadnú.



"Za predchádzajúce programové obdobie prepadne viac ako 200 miliónov eur, ktoré neboli vyčerpané, a tieto sú pre poľnohospodárov nenávratne stratené. Preto vyzývam pána ministra, aby konal a dobehol vlastnú nečinnosť a meškanie v čerpaní Programu rozvoja vidieka (PRV) v novom období. Za roky 2023 a 2024 nebola vyhlásená žiadna výzva, a to už dnes znamená omeškanie v čerpaní PRV viac ako 800 miliónov eur," zdôraznil poslanec Národnej rady SR za KDH Marián Čaučík.



KDH totiž upozornilo, že v minuloročnom rozpočte išla na PRV skoro jedna miliarda eur, pričom v rozpočte na rok 2025 sú iba priame platby a plán PRV spolu vo výške 567 miliónov eur. "To znamená, že ministerstvo pôdohospodárstva nemá žiaden plán, ako manažovať európske peniaze pre rezort," podotklo hnutie.



Výbor zaviazal rezort predložiť všetky aktivity, ktoré boli a budú vykonané na zníženie rizika dekomitmentu európskych zdrojov pre rezort pôdohospodárstva. "Veríme, že sa tak stane ešte počas novembrovej schôdze parlamentu," uzavrel Čaučík.