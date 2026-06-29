< sekcia Ekonomika
KDH: Presun výroby Porsche Cayenne je zdrvujúcim signálom
To, že automobilka Porsche plánuje presunúť výrobu SUV Cayenne zo Slovenska do svojho závodu v nemeckom meste Lipsko uviedli v sobotu (27. 6.) noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Správa o plánoch automobilky Porsche presunúť výrobu modelu Cayenne z Bratislavy do nemeckého Lipska, je zdrvujúcim signálom o kritickom stave nášho hospodárstva. V reakcii na doteraz nepotvrdené informácie nemeckej tlače to v pondelok uviedlo opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Hnutie upozornilo, že ohrozenie stoviek pracovných miest je priamym dôsledkom straty konkurencieschopnosti krajiny.
„Ak vláda nezačne okamžite konať, zoznam odchádzajúcich podnikov sa bude len rozširovať a účet za túto neschopnosť zaplatia bežní ľudia. KDH bude naďalej stáť na strane pracujúcich občanov,” uviedol predseda KDH Milan Majerský. Kým nemecký koncern v rámci celkových opatrení optimalizuje náklady a zvažuje presuny výroby, vedenie nášho ministerstva hospodárstva sa podľa KDH len nečinne prizerá.
To, že sú zárobky na Slovensku stále výrazne nižšie ako platy zamestnancov v Nemecku, už pre koncerny prestáva byť podľa opozičnej strany dostatočným argumentom. Ak štát firmám hádže pod nohy byrokratické prekážky a neponúka stabilné podnikateľské prostredie, investície odídu. Chrbtová kosť našej ekonomiky dostáva podľa KDH vážnu ranu. „Dôrazne preto vyzývame vládu a ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD), aby okamžite predstúpili pred verejnosť s krízovým plánom. Verejnosť musí vidieť jasné kroky na záchranu priemyselnej výroby a ochranu stoviek ohrozených pracovných miest,“ zdôraznilo hnutie.
Saková v pondelok na tlačovej konferencii uviedla, že sa po zverejnení informácií spojila s vedením slovenského závodu Volkswagen, no dostala odpoveď, že VW Slovensko sa k týmto špekuláciám zatiaľ nebude vyjadrovať.
To, že automobilka Porsche plánuje presunúť výrobu SUV Cayenne zo Slovenska do svojho závodu v nemeckom meste Lipsko uviedli v sobotu (27. 6.) noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hovorca firmy Porsche sa k tejto správe odmietol vyjadriť. Pripomenul však nedávne vyjadrenie generálneho riaditeľa automobilky Michaela Leitersa, ktorý zdôraznil, že spoločnosť zostáva verná svojmu závodu v Lipsku a dodal, že firma musí prijať rozhodné opatrenia, aby zostala konkurencieschopná.
„Ak vláda nezačne okamžite konať, zoznam odchádzajúcich podnikov sa bude len rozširovať a účet za túto neschopnosť zaplatia bežní ľudia. KDH bude naďalej stáť na strane pracujúcich občanov,” uviedol predseda KDH Milan Majerský. Kým nemecký koncern v rámci celkových opatrení optimalizuje náklady a zvažuje presuny výroby, vedenie nášho ministerstva hospodárstva sa podľa KDH len nečinne prizerá.
To, že sú zárobky na Slovensku stále výrazne nižšie ako platy zamestnancov v Nemecku, už pre koncerny prestáva byť podľa opozičnej strany dostatočným argumentom. Ak štát firmám hádže pod nohy byrokratické prekážky a neponúka stabilné podnikateľské prostredie, investície odídu. Chrbtová kosť našej ekonomiky dostáva podľa KDH vážnu ranu. „Dôrazne preto vyzývame vládu a ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD), aby okamžite predstúpili pred verejnosť s krízovým plánom. Verejnosť musí vidieť jasné kroky na záchranu priemyselnej výroby a ochranu stoviek ohrozených pracovných miest,“ zdôraznilo hnutie.
Saková v pondelok na tlačovej konferencii uviedla, že sa po zverejnení informácií spojila s vedením slovenského závodu Volkswagen, no dostala odpoveď, že VW Slovensko sa k týmto špekuláciám zatiaľ nebude vyjadrovať.
To, že automobilka Porsche plánuje presunúť výrobu SUV Cayenne zo Slovenska do svojho závodu v nemeckom meste Lipsko uviedli v sobotu (27. 6.) noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hovorca firmy Porsche sa k tejto správe odmietol vyjadriť. Pripomenul však nedávne vyjadrenie generálneho riaditeľa automobilky Michaela Leitersa, ktorý zdôraznil, že spoločnosť zostáva verná svojmu závodu v Lipsku a dodal, že firma musí prijať rozhodné opatrenia, aby zostala konkurencieschopná.