< sekcia Ekonomika
KDH: Prognóza rastu ekonomiky z NBS potvrdzuje zlyhanie vlády
KDH považuje za mimoriadne kritické, že dôveru vo vládnu hospodársku politiku strácajú podľa čísel už aj najvyššie štátne inštitúcie.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Najnovšia prognóza Národnej banky Slovenska, ktorá revidovala výhľad rastu HDP na rok 2026 na úroveň iba 0,5 %, je podľa opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) potvrdením hospodárskeho zlyhania súčasnej vlády. Ako v utorok upozornilo, sľubované prorastové opatrenia ministerstva hospodárstva nefungujú a krajine hrozí dlhodobá ekonomická stagnácia.
Podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti Rastislav Krátky (KDH) uviedol, že aktuálna správa centrálnej banky priamo podčiarkuje to, pred čím hnutie varuje. „Prognóza Národnej banky Slovenska je triezvym potvrdením našich varovaní. Prorastové opatrenia ministerky (Denisy) Sakovej (Hlas-SD) sú v očiach centrálnej banky len predvolebným letákom, ktorý nedokáže naštartovať ekonomický rast,“ upozornil poslanec.
Navyše, podľa Krátkeho nie sú zákonom zavedené a vláda stále otáľa s ich uvedením do praxe. „Pritom ich nábeh nebude okamžitý a už dnes potrebujeme impulz pre ekonomiku ako soľ,“ podotkol.
KDH považuje za mimoriadne kritické, že dôveru vo vládnu hospodársku politiku strácajú podľa čísel už aj najvyššie štátne inštitúcie. „Je alarmujúce, že ani guvernér, bývalý minister Smeru, neverí, že vláda Roberta Fica (Smer-SD) dokáže ekonomiku reálne oživiť - potvrdzuje to aj zníženie výhľadu rastu HDP na rok 2026 na úroveň 0,5 %,“ povedal Krátky.
Podľa KDH musí vláda okamžite zmeniť svoj prístup k podnikateľskému prostrediu, inak Slovensko definitívne stratí kontakt so svojimi partnermi v regióne. „Namiesto marketingu, ktorým vláda zakrýva svoje zlyhania, musí ministerstvo konečne rozbehnúť skutočné investície a prestať dusiť strednú vrstvu a ekonomiku. Slovensko prudko padá v rebríčkoch konkurencieschopnosti a trestom za neschopnosť tejto vlády bude niekoľkoročná stagnácia, zatiaľ čo naše susedné krajiny nám budú čoraz viac unikať,“ dodal Krátky.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) na základe predikcií NBS a Medzinárodného menového fondu očakáva, že slovenský HDP sa v budúcom roku zvýši minimálne o 1,5 %, čo je výrazne viac ako očakávaný tohoročný rast. NBS odhadla v roku 2026 rast HDP na 0,5 %. To by malo spomaliť tempo rastu dlhu verejnej správy v pomere k HDP. Zároveň pripomenul, že hoci má Slovensko jednu z najvyšších inflácií v EÚ, a to tesne pod štyrmi percentami, vzhľadom na energopomoc je inflácia domácností podľa ministra reálne o jedno percento nižšia.
Podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti Rastislav Krátky (KDH) uviedol, že aktuálna správa centrálnej banky priamo podčiarkuje to, pred čím hnutie varuje. „Prognóza Národnej banky Slovenska je triezvym potvrdením našich varovaní. Prorastové opatrenia ministerky (Denisy) Sakovej (Hlas-SD) sú v očiach centrálnej banky len predvolebným letákom, ktorý nedokáže naštartovať ekonomický rast,“ upozornil poslanec.
Navyše, podľa Krátkeho nie sú zákonom zavedené a vláda stále otáľa s ich uvedením do praxe. „Pritom ich nábeh nebude okamžitý a už dnes potrebujeme impulz pre ekonomiku ako soľ,“ podotkol.
KDH považuje za mimoriadne kritické, že dôveru vo vládnu hospodársku politiku strácajú podľa čísel už aj najvyššie štátne inštitúcie. „Je alarmujúce, že ani guvernér, bývalý minister Smeru, neverí, že vláda Roberta Fica (Smer-SD) dokáže ekonomiku reálne oživiť - potvrdzuje to aj zníženie výhľadu rastu HDP na rok 2026 na úroveň 0,5 %,“ povedal Krátky.
Podľa KDH musí vláda okamžite zmeniť svoj prístup k podnikateľskému prostrediu, inak Slovensko definitívne stratí kontakt so svojimi partnermi v regióne. „Namiesto marketingu, ktorým vláda zakrýva svoje zlyhania, musí ministerstvo konečne rozbehnúť skutočné investície a prestať dusiť strednú vrstvu a ekonomiku. Slovensko prudko padá v rebríčkoch konkurencieschopnosti a trestom za neschopnosť tejto vlády bude niekoľkoročná stagnácia, zatiaľ čo naše susedné krajiny nám budú čoraz viac unikať,“ dodal Krátky.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) na základe predikcií NBS a Medzinárodného menového fondu očakáva, že slovenský HDP sa v budúcom roku zvýši minimálne o 1,5 %, čo je výrazne viac ako očakávaný tohoročný rast. NBS odhadla v roku 2026 rast HDP na 0,5 %. To by malo spomaliť tempo rastu dlhu verejnej správy v pomere k HDP. Zároveň pripomenul, že hoci má Slovensko jednu z najvyšších inflácií v EÚ, a to tesne pod štyrmi percentami, vzhľadom na energopomoc je inflácia domácností podľa ministra reálne o jedno percento nižšia.